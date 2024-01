Bauernprotest geht nächste Woche in Jena weiter

Auch nächste Woche werden die Jenaer viele große grüne Traktoren sehen: Mit einem angemeldeten Traktorenkorso hatten Landwirte aus dem Saale-Holzland-Kreis am Donnerstag auf die angespannte Situation in ihren Betrieben aufmerksam gemacht.

Jena Nicht alle Traktoren werden bis nach Erfurt fahren. Der Saale-Holzland-Kreis fürchtet Probleme im Schülerverkehr. Harte Debatten um arme Hunde und Goldkettchen in sozialen Netzwerken.

Nach der Traktorendemo ist vor der Traktorendemo: Schulkinder, Eltern, Pendler und Kunden schauen gespannt auf den kommenden Montag. Am 8. Januar demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland. Die Traktoren-Routen führen nach dem Probelauf am Donnerstag erneut durch den Raum Jena.

Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit: „Wegen eines mobilen Demonstrationszuges mit Traktoren kann es zu temporären Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.“ Genaue zeitliche Angaben habe der Anmelder nicht bekannt gegeben. Die Verwaltung nannte eine mögliche Strecke, die von Orlamünde nach Jena, über Kahla, Schöps, Jägersdorf und Ölknitz führt.





Auch der Jenaer Polizei fehlen Detailinformationen. Eine Sprecherin sagte, dass die Hauptkundgebung ja in Erfurt vorgesehen sei. Erwartet wird aber auch, dass nicht Traktoren bis dorthin fahren. Es könnte auch örtliche Kundgebungen anderswo geben.





Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) sagte, dass Polizei und Ordnungsbehörde gewappnet seien. Man gehe von einer besonderen Einsatzlage aus und es gebe natürlich eine Bereitschaft. Für einen weiteren Protesttag am Mittwoch gab es am Freitag ein Kooperationsgespräch mit dem Anmelder, da hier eine Kundgebung in Jena geplant ist. Diese soll auf dem Eichplatz mit einer begrenzten Anzahl von Traktoren stattfinden. Weitere Traktoren fahren Schleifen im Zentrum.

Der erste Schultag nach den Winterferien

Das Landratsamt in Eisenberg erwartet Probleme im Schülerverkehr. Mit dem Weihnachtsferienende fahren die Schulbusse im Landkreis wieder nach dem regulären Schulfahrplan. Im Zuge angekündigter Protestaktionen könne es jedoch auch auf den Straßen im Landkreis zu Staus und erheblichen Behinderungen kommen. Das Landratsamt bittet Bürger, sich auf mögliche längere Anfahrtszeiten einzustellen.

Lieferanten haben bereits angekündigt, Waren und Produkte am Montag in Jena nicht auszuliefern. Einige Händler und Gastronomen reagierten auf die Ankündigungen ihrer Dienstleister, indem sie am Freitag mehr Waren bestellten. Im innerstädtischen Lebensmitteleinzelhandel gab es am Freitag keine auffälligen Lücken in den Regalen. Im Supermarkt am Rathaus fehlte nur hier und da mal ein Produkt, zum Beispiel kleine Dosen Fischsoljanka oder einzelne vegane Produkte oder Bioprodukte.

Ohne Bauern keine Fleischer und kein Schnitzel

Wie kommt der Protest bei den Jenaern an? Kommt darauf an, wo man fragt: Bei Handwerkern und Kunden, die am Donnerstag am Wertstoffhof das Gehupe der Traktoren hörten, gab es breite Zustimmung. „Es müsse sich was ändern, damit die, die arbeiten, auch mehr davon haben.“ Bei der Fleischerei Hönnger, Jenas ältester Fleischerei, war in Fortsetzung des Protests zu lesen: „Ohne Bauern keine Fleischer“, wobei es bei Facebook die Fortsetzung gab: „Ohne Fleischer keine Schnitzel.“





In sozialen Netzwerken rund um Jena gab es wiederum am Gehupe Kritik: „Müssen die so blöd rumhupen? Mein Hund ist so schon komplett traumatisiert von Silvester!“ Andere bemängeln, das sei „in einem Rekordjahr für die Landwirtschaft nur ein Rasseln mit den Goldkettchen“. Landwirte schildern dies wiederum völlig anders. Zeitungsbeiträge zum Bauern-Protest gehören zu den meistgelesenen.