Feuerwehreinsatz auf der Bundesstraße 88 in Dornburg.

Bundesstraße 88 in Dornburg nach Unwetter gesperrt

Dornburg. Die Bundesstraße 88 war in Dornburg am Mittwoch wegen des Unwetters für zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war auch andernorts in der Stadt im Einsatz.

Die Bundesstraße 88 war am Abzweig Dornburg infolge des Unwetters am Mittwoch für etwa zwei Stunden gesperrt. „Es hatten sich dort circa 30 Zentimeter Wasser, Schlamm und Geröll angesammelt“, sagt Sven Steingräber, Stadtbrandmeister von Dornburg-Camburg. Der Einsatz habe von 18 bis 20 Uhr angedauert.

Neu sei gewesen, dass sich das Wasser bis an die nahe gelegenen Bahnschienen vorgearbeitet hat, sagte Anwohner Ralf Kleeberg. „Da wird man sich Gedanken machen müssen, wie die Bahnstrecke künftig besser geschützt werden kann“, so Dornburgs Bürgermeister Klaus Sammer (Freie Wählergemeinschaft Dornburg).

Das Unwetter am Mittwoch sei eines gewesen, „das wir lange nicht erlebt haben“. So sei Wasser auf Grundstücke in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gelaufen, auch ein Feldweg sei weggespült worden. „Es war schon viel Wasser. Hätte es noch eine Stunde länger geregnet, wäre es deutlich schlimmer gekommen“, sagt Sammer.