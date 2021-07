Burgfest in Orlamünde ist abgesagt

Orlamünde. Hohe Hygienevorschriften und schwierige Verkehrssituationen nötigen den Verein zu diesem Schritt

Der Orlamünder Burgverein muss auch in diesem Jahr das Burgfest an der Kemenate absagen.

„Es ist uns nicht möglich, die geforderten Hygienevorschriften vollständig umzusetzen. Dazu kommt die prekäre Verkehrssituation in Orlamünde und auf der B88, bedingt durch den Ampelverkehr“, teilt der Verein mit. Der Stadtberg könne zudem nicht als Besucherparkplatz für die beliebte Veranstaltung dienen, da er aus sicherheitstechnischen Gründen für einen Einsatz der Feuerwehr freizuhalten sei.

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und wir bitten um Verständnis“, heißt es weiter. Der Burgverein möchte den Besuchern dennoch ein kleines Kulturprogramm anbieten. Zum Tag der Offenen Tür am 13. September, 13 bis 18 Uhr spielt das Violinenduo „Intrada“. Für das leibliche Wohl werfde gesorgt.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Burgvereins sind auch in der Corona-Zeit weiter aktiv gewesen und haben die Ausstellung in der Kemenate erweitert. So können Besucher sich jetzt zu einer früheren Seuche informieren: die Pest. Der Krankheit erlagen einst ein Drittel der Einwohner Orlamündes. Informationen über die Totenlinde, den Pestweg und die damaligen Mittel der Pestbekämpfung sind bereits am Sonntag, 1. August, zu sehen. Die Kemenate ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.