Camburger Kirche wird Kunstgalerie

Einmal mehr wird die Camburger Stadtkirche zum Kunstort. Stehen sonst eher Konzerte im Mittelpunkt, gibt es nun eine Kunstinstallation. Das Besondere: Die Kunstwerke sind von Kindern, Erwachsenen, Familien gestaltet. Die Kirchgemeinde hatte ihre Mitglieder aufgerufen, ihre Gedanken zum Thema „Glaube – Hoffnung – Liebe – Himmel“ mit Farbe und Pinsel auf lange Papierfahnen zu bannen. Sie schweben jetzt im Kirchenraum. Dazu gibt es eine Illumination und Wind – so entsteht ein bewegter, bunter Kirchenhimmel.

Auf über 50 Motiven drücken alle, die etwas gestaltet haben, ihren Glauben aus – auf ganz vielfältige Weise. Zu besichtigen ist das Kunstwerk erstmals am heutigen Freitag, 10. Juli, von 17 bis 19 Uhr. Dazu gibt es Orgelmusik. Danach bleibt die Ausstellung den ganzen Sommer tagsüber geöffnet.

Weiterhin findet jeden Mittwoch um 11.30 Uhr eine kleine „Atempause" mit Orgelmusik in der Kirche St. Trinitatis statt.

Die Camburger Stadtkirche ist aktuell die einzige in dem großen Kirchenkreis, in der unter Beachtung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen auch kleine Gottesdienste gefeiert werden. Ansonsten ist Pfarrer Michael Greßler derzeit mobil in der Stadt Dornburg-Camburg und seinen 16 Gemeinden unterwegs.

Gottesdienste, die in den Dörfern im Freien stattfinden, werden online für alle Gemeindeglieder zugänglich gemacht. Feiern zur Konfirmation finden am Sonnabend ebenfalls unter freiem Himmel an der Cyriaksruine im Stöbener Wald statt.