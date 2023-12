„Das Fahren gehört zu unserem Leben“ – Circus Atlantik gastiert in Rothenstein bei Jena

Rothenstein Bis zum 7. Januar wird täglich ein weihnachtliches Programm gezeigt, in das Familie Köllner ihre ganze Liebe zur Manege gesteckt hat. Wir warfen einen Blick in das fahrende Zuhause der Zirkusfamilie und sahen uns die Vorstellung an.

Wenn die zierliche Liza Melnik hoch oben, viele Meter über der Manege am Tuch oder am Reifen ohne Sicherungsseil und Netz ihre anmutige Luft-Akrobatik zeigt, liegen die Köpfe der Zuschauer in den Nacken. Wenn sie sich aus der Höhe am Tuch in die Tiefe fallen lässt, braust Applaus auf.

Liza Melnik zeigte Luftakrobatik. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Die Magie des Zirkus funktioniert heute wie damals vor 80 Jahren, als der Urgroßvater den Familienzirkus gründete. Mittlerweile wird der Circus Atlantik in der vierten Generation geführt. Die Brüder Sandro, Robert und Jason stehen gemeinsam mit Schwester Janina Köllner in der Manege. Zirkus-DirektorKarl Heinz und seine Frau Sissy reisen mit ihren Kindern nahezu das ganze Jahr durch die Lande, um ihre Shows zu präsentieren.

Man kann fast gar nicht hinsehen

Derzeit gastiert der Circus Atlantik in Rothenstein. Bereits im vergangenen Jahr brachte Familie Köllner hier vor allem die Kinder zum Staunen, und auch im kommenden Jahr möchten sie wiederkommen. „Solange uns das Publikum haben möchte“, sagt Sissy Köllner.

Am Samstag vor Heiligabend jedenfalls ist das Publikum beglückt. Die Köllner-Clowns holen nicht nur Kinder in die Manege, um altbekannte Klassiker wie den Stuhlwalzer mit ihnen zu spielen, auch die Erwachsenen werden zum Mitmachen animiert. Peinlich? Die Freude der Kinder sagt anderes: herrlich! Still wird es im Zelt als Franko auf einer meterhohen Stange unter dem Zirkusdach in Superheldenpose schwebt – dabei ruht die Stange auf der Stirn seines Vaters Josef Wertheim. Fast mag man gar nicht hinsehen. Und Laura Janicèck lässt mit ihrer Stichflamme ein erschrockenes Raunen durch das Zeltrund wandern.

Josef Wertheim balancierte auf seiner Stirn seinen Sohn Franko. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Laura Janicèck präsentierte eine heiße Feuershow. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Kamele, Schlangen, Pferde

Drei Wochen habe der Aufbau der Zelte am Ortseingang von Rothenstein gedauert, sagt Junior-Chef Sandro Köllner. Oft seien sie nur eine Woche an einem Ort, dann müsse der Aufbau schneller gehen, in drei Tagen sei die Manege dann bereit. Doch in Rothenstein bleibt Familie Köllner länger. Bis zum 7. Januar wird täglich eine Weihnachtsshow gezeigt.

Die Show geht satte zwei Stunden, und auch die jüngsten Kinder sind von Anfang bis Ende aufmerksam. In der 20-minütigen Pause kann man die Pferde und Lamas mit Heu füttern, die gemütlichen Kamele streicheln und einer Würgeschlange näher kommen. 30 Tiere reisen mit Familie Köllner. Tierschutz? „Wir haben keine Wildtiere“, sagt Sandro Köllner. Es sind Haus- und Nutztiere, mit denen Familie Köllner zusammenlebt. „Wir achten sehr auf unsere Tiere.“

Zirkus-Direktor Karl Heinz Köllner präsentierte eine Pferde-Nummer. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Zirkus-Direktor Karl Heinz Köllner mit Pferd Attila. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Das Leben auf Rädern

Auf den Dauerregen am Samstag, der das Gelände völlig aufweichte, war Familie Köllner vorbereitet: Zwischen der hell erleuchteten Zirkus-Kasse, dem Vorzelt, dem blau-gelben Hauptzelt und der Zeltunterkunft für die Tiere, führen Wege aus Holzhackschnitzeln die Besucher trockenen Fußes hin und her. Vom Wetter lässt sich eine echte Zirkusfamilie nur selten beeindrucken.

Am frühen Samstagnachmittag hat Sissy Köllner in ihrem Wohnwagen einige Gänsekeulen auf dem Herd. In der Wohnstube steht ein erleuchteter Weihnachtsbaum. Ein Leben auf Rädern: 13 Meter lang und 2,50 Meter breit ist das rollende Haus. Über Erker lässt sich die Wohnung noch reichlich vergrößern, erklärt die 54-Jährige.

Die Kinder sind jede Woche in einer anderen Schule

Sie könne sich kein anderes Leben vorstellen, sagt Sissy Köllner. Schließlich wurde sie selbst im Zirkus-Wohnwagen ihrer Eltern geboren, hat selbst einst Trapez-Nummern unter dem Zeltdach gezeigt. Etwas verlegen sagt sie: „Ich war das Schlangenmädchen.“ Jetzt hat die nächste Generation die Manege geentert. „Ich kenne niemanden, der im Zirkus aufgewachsen ist und nicht beim Zirkus bleiben möchte“, sagt sie. Und so steht Sissy auch jetzt noch in der Manege, empfängt das Publikum als Ansagerin und führt durch die einzelnen Nummern der Weihnachtsshow.

Das Leben der Zirkus-Menschen erscheint für viele spannend und ungewöhnlich, Sissy und ihre Kinder berichten gern und bereitwillig darüber, wie sich das Leben mit dem Zirkus gestaltet. „Dass Kinder wöchentlich die Schule wechseln, das mag für andere Menschen schlimm klingen, aber für uns war das normal“, erinnert sich Sissy Köllner. Als Kind habe sie ein Heft gehabt, in dem jede Schule, die sie besuchte, einen Stempel setzen musste. „Ich habe die Stempel einmal gezählt: 500 waren es“, sagt Sissy Köllner. Das habe sie nie als schlimm empfunden. Die anderen Schüler seien stets neugierig gewesen, sie stand dann im Mittelpunkt, konnte viel erzählen. Schlimm sei es eher gewesen, als sie zu Coronazeiten gezwungen waren, länger an einem Ort zu bleiben. „Das Fahren gehört zu unserem Leben.“

Der Circus Atlantik lädt noch bis zum 7. Januar täglich zu einer Vorstellung ein: Montag bis Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 13 Uhr. Das Zelt ist gut beheizt, es gibt Popcorn, Waffeln, Bockwurst, Kaffee und Glühwein.