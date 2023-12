Gute Nachricht zum Weihnachtsfest: Neues Denkmal in Jena wird gebaut

Jena Lothar Späth hat als Jenoptik-Chef die Entwicklung der Stadt geprägt: Nun vermelden zwei Stiftungen Erfreuliches.

Eine gute Nachricht zum Weihnachtsfest: Das Lothar-Späth-Denkmal ist gesichert. Das teilte der einstige Jenaer Sparkassendirektor Martin Fischer mit, dessen Stiftung gemeinsam mit der Intershop-Stiftung das Projekt realisieren wird. Das Denkmal soll am Carl-Zeiss-Platz direkt vor dem Hotel Esplanade stehen.

Laut Fischer sind auf dem Konto der Martin-Fischer-Stiftung zusammen mit den noch vorhandenen Zusagen für 2023 mehr als 50 Prozent der geplanten Kosten für das Denkmal eingegangen. „Das ist ein mittlerer fünfstelliger Euro-Betrag“, sagt Fischer. Besonders erfreulich sei dabei die breite Streuung der einzelnen Beträge: Von 20 bis 10.000 Euro sei fast alles dabei. „Natürlich hoffen wir auf zahlreiche weitere Spender, insbesondere auch aufgrund des Spendenaufrufs der Jenoptik AG zu Gunsten des Denkmals anlässlich deren Neujahrsempfangs.“

Sonderangebot zum Weihnachtsfest: Ein Jahr lang über Jena informiert bleiben und alle Plusbeiträge lesen

Stiftungen hoffen auf weitere Unterstützung

Fischer kündigte an, sofort im neuen Jahr die Aufträge für die Erstellung des Denkmals auszulösen, um die Realisierung im Jahr 2024 sicherzustellen. Das finanzielle Restrisiko tragen, wie von Anfang an, die Martin-Fischer-Stiftung und die Intershop Stiftung. „Dabei vertrauen die Stiftungen natürlich auf die weitere Unterstützung durch die Bevölkerung und die Industrie“, sagt Fischer. „Wie von Anfang an vermutet, gibt es in Jena und in ganz Deutschland sehr viele Personen, die Lothar Späth sehr viel zu verdanken haben und die uns heute entsprechend unterstützen.“

Der Siegerentwurf für das Denkmal. Foto: Tino Zippel

Künstlerin Claudia Katrin Leyh aus Kaltennordheim (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) setzte sich in einem Wettbewerb durch und wird das Denkmal gestalten. Sie war als eine von vier eingeladenen Künstlern bei der Präsentation vor einer Fachjury erfolgreich. „Mir war gleich klar, dass ich zwei Figuren ins Denkmal aufnehme“, sagt sie. Einmal Späth, möglichst nah an seiner typischen Haltung und leicht vergrößert. Dazu ein Cleverle, das in drei verdrehten, bis zu 2,50 Meter hohen Ringen sitzt. Diese stehen für Späths Engagement für Politik und Gesellschaft, Kunst und Kultur sowie Wirtschaft und Technologie.

Die Stiftungen planen, das Denkmal im November 2024 einzuweihen.