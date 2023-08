Halbmarathon für den guten Zweck in Tautenburg

Tautenburg. Bei einem Halbmarathon werden in Tautenburg wieder Spenden gesammelt.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet an diesem Sonntag, 27. August, wieder ein Halbmarathon durch den Tautenburger Wald statt. Start ist um 10 Uhr an der Lindenstraße 46, die Siegerehrung erfolgt 13 Uhr.

Wie Organisatorin Maria-Sophie Greiner mitteilt, können Sportbegeisterte neben der Runde über 21,0975 Kilometer auch eine verkürzte über elf Kilometer laufen. Anmeldungen seien noch per Mail an running4good2023@gmail.com oder über die Seite https://www.eventbrite.com/e/2-tautenburger-halbmarathon-tickets-647974789037 möglich. Ebenso könnten Interessierte spontan zum Start vorbeikommen, so Greiner.

Lesen und Schreiben lernen

Der Halbmarathon soll wieder unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck“ stehen. Gesammelt wird wie im vergangenen Jahr für die Organisation Room to Read. Diese setzt sich laut Greiner für die Alphabetisierung von Kindern, insbesondere Mädchen, in Entwicklungsländern ein. Wie viel die Teilnehmenden als Startgebühr zahlen, könnten sie selbst entscheiden. Abzüglich der Verpflegungskosten werde der zusammengekommene Betrag dann komplett gespendet.

Nachdem im vergangenen Jahr 25 Läuferinnen und Läufer teilgenommen hatten, hoffen die Organisatoren, diese Zahl übertreffen zu können.