Himmelsbeobachtung in Jena in fast jeder klaren Nacht

Jena/Großschwabhausen. Sternwarte der Friedrich-Schiller-Universität Jena feiert 60-jähriges Bestehen

Für Sternenfreunde ist das eine besondere Freude: Fast auf den Tag genau vor 60 Jahren öffnete sich an der Sternwarte im Hain bei Großschwabhausen erstmals die Kuppel zur nächtlichen Himmelsbeobachtung. Seit Anfang Dezember 1962 wird dort astronomische Forschung in fast jeder klaren Nacht betrieben.

Die Teleskope der Universitätssternwarte in Großschwabhausen auf ihrer Montierung unter der geöffneten Kuppel der Sternwarte. Der helle Lichtpunkt am Nachthimmel über den Baumwipfeln ist der Planet Jupiter. Foto: Mugrauer/FSU

„Zudem werden an der Sternwarte Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena in astronomischer Beobachtungstechnik ausgebildet und Praktika für Schüler und Studierende wie auch öffentliche Führungen, angeboten“, sagt Markus Mugrauer vom Astrophysikalischen Institut in Jena. Das Observatorium ist mit einem 90-Zentimeter-Spiegelteleskop und zwei kleineren Teleskopen ausgestattet, die zusammen auf einer Montierung in der Kuppel der Sternwarte betrieben werden. Das 90-Zentimeter-Teleskop kann entweder als lichtstarke Schmidt-Kamera zur tiefen Beobachtung ausgedehnter Himmelsfelder bzw. als Nasmyth-Teleskop mitlängerer Objektivbrennweite zur Spektroskopie genutzt werden.

Ungestört von Lichtverschmutzung

Neben der Beobachtung von Exoplaneten und jungen Sternen werden an der Sternwarte auch Asteroiden am Rande des Sonnensystems wie auch Kometen beobachtet, um deren Eigenschaften genau zu bestimmen. Des Weiteren wird die Helligkeitsentwicklung von Sternen in der Milchstraße, aber auch von Milliarden Lichtjahre entfernten aktiven Galaxien überwacht und näher untersucht. Dank der kontinuierlichen Ausstattung der Sternwarte mit modernen Beobachtungsinstrumenten können von dort aus auch in Zukunft, ungestört von Lichtverschmutzung und unter guten atmosphärischen Beobachtungsbedingungen, astronomische Forschungsprojekte durchgeführt werden.