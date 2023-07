Insekten-Freunde aus Rothenstein und Oelknitz wollen andere Dörfer beraten

Rothenstein/Oelknitz. Der Verein „Das Dorf Rothenstein-Oelknitz“ setzt sich in der eigenen Gemeinde für Insekten ein. Von den ersten Erfolgen sollen nun auch andere Dörfer profitieren.

Die Gärten der Region zu einem Paradies für Insekten machen – das ist eines der Ziele des Vereins „Das Dorf Rothenstein-Oelknitz“. Mit dem Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten“ und dem ersten „Apfelfest“ an der reaktivierten Rothensteiner Streuobstwiese im vergangenen Jahr hat der Verein bereits in der eigenen Gemeinde für sein Anliegen geworben. Nachdem es dafür positive Rückmeldungen gegeben hat, wollen die Vereinsmitglieder nun auch in anderen Gemeinden mit ihrer Expertise helfen.

„Das Leben auf den Dörfern ist nun einmal nicht Natur pur, sondern auch durch Kulturlandschaften geprägt. So erzählen uns beispielsweise Imker, dass Bienen fehlen. Da haben wir uns gedacht, dass man vielleicht im Kleinen etwas tun kann“, sagt der Vereinsvorsitzende Roland Schönherr. Mit dem Direktor des Botanischen Gartens Jena, Frank Hellwig, habe man für dieses Anliegen den passenden Experten als Unterstützung, sagt sein Co-Vorsitzender Ralf Claus.

Mit dem Wissen kommt der Ehrgeiz

So hätten die aktuell circa 20 Mitglieder des Vereins bereits viel lernen können. „Es ist schon mehr nötig, als einen Schmetterlingsbaum im Garten zu pflanzen. Es muss das ganze Jahr über blühen, es braucht Ölpflanzen, sandige Flächen und eine Wasserstelle, damit sich Insekten wohl fühlen“, sagt Claus. Aufgrund dieses Wissens komme ein gewisser Ehrgeiz bei der Umgestaltung des eigenen Gartens auf, so Roland Schönherr.

Notwendig dafür seien aber fundierte Anregungen, sagt Schatzmeisterin Angelika Wilfling. Auch sie laufe nun mit einem anderen Blick durch Gärten. „Dabei ist es ja ganz einfach: Ohne Insekten gibt es kein Obst“, sagt sie.

Zusammenhalt im Dorf stärken

Die Rothenstein-Oelknitzer wollen ihr ökologisches Anliegen deshalb verbreiten, beispielsweise den Wettbewerb „Insektenfreundlicher Garten“ in anderen Gemeinden vorstellen, den es bislang nur noch in einer südthüringer Region gebe. „Wichtig ist uns dabei, nicht alles bierernst zu nehmen“, sagt Roland Schönherr.

Vielmehr gehe es darum, über die Entwicklung der Gärten oder das Anlegen von Streuobstwiesen den Zusammenhalt in den Dörfern zu stärken. „Wir haben beispielsweise gemerkt, dass sich über das Thema Garten intensive Gespräche mit Menschen ergeben können, zu denen man bislang keinen Kontakt hatte“, sagt Ralf Claus.

Wer mit dem Verein in Kontakt treten möchte, kann sich per E-Mail an dasdorfrothensteinoelknitz@freenet.de melden.