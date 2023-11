Jena hat den musikalischsten Weihnachtskalender Thüringens

Jena. Bereits zum siebten Mal veranstaltet eine private Gruppe von Kulturbegeisterten Muweika. Erlös geht an den Freizeitladen in Winzerla.

Bereits zum siebten Mal veranstaltet eine private Gruppe von Kulturbegeisterten in Jena den Musikalischen Weihnachtskalender (Muweika). Von 1. bis 23. Dezember spielt jeden Abend eine regionale Musikgruppe ein 20-minütiges Konzert an verschiedenen Locations im Stadtgebiet. Dazu gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Der Erlös in diesem Jahr dem Freizeitladen Winzerla zugute.

Den Auftakt macht am 1. Dezember das Geschäft „Bike & Snow“

Eine private Gruppe aus kulturbegeisterten Jenaerinnen und Jenaern rund um Robert Schmiedgen und Christian Otto Grötsch organisiert in diesem Jahr abermals die kleine Konzertreihe. Dabei erwartet die Besucherinnen und Besucher jeden Abend um 18 Uhr ein 20-minütiges Überraschungskonzert einer lokalen Band. Die Locations sind vielfältig und gehen von der Friedenskirche über die Weintanne bis hin zum Friseur Schnittpunkt. Den Auftakt macht am 1. Dezember das Geschäft „Bike & Snow“ in der Weigelstraße 4. Die Musik-Acts bleiben natürlich ein Geheimnis, welches erst mit Öffnen des jeweiligen Türchens gelüftet wird.

Glühwein und Kinderpunsch

Vor Ort werden Glühwein und Kinderpunsch verkauft. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr haben sich die Veranstaltenden für den Freizeitladen Winzerla entschieden. Dieser bietet Kindern und Jugendlichen in Winzerla eine Anlaufstelle nach der Schule oder in den Ferien, wo sie alleine oder mit Freunden ihre Zeit verbringen können. Es werden vielfältige Aktivitäten angeboten vom Bauen in der Werkstatt oder auf dem Bauplatz über filigrane Bastelarbeiten bis hin zu Gesellschaftsspielen oder Chill-Out.

Wichtig für die Kinder in Winzerla

„Uns ist es wichtig, dass unsere Spende einen Unterschied macht“, betont Muweika-Mitbegründer Christian Otto Grötsch. „Der Freizeitladen Winzerla ist ein tolles und wichtiges Angebot für die Kinder im Stadtteil und wird nicht von einer großen Trägerschaft finanziert«, sagt der der Jenaer Unternehmer weiter. Seine Firma DotSource trägt ebenso wie die ortsansässige Salesforce jedes Jahr zum Gelingen des Muweika bei.

Aus ökologischen Gründen wird darum gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen.

Informationen zu allen Locations finden Interessierte auf der Website www.muweika.de