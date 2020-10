Jena: Sechs Corona-Fälle nach Feier beim Griechen

Jena. Die Stadt fragt: Wer war noch am 10. Oktober in dem Restaurant essen und hat sich nicht korrekt in die Liste eingetragen? Insgesamt zehn neue Infizierte seit Samstag.

Die Stadtverwaltung hat am Montagabend über zehn weitere Corona-Fälle in Jena informiert. „Sechs der neuen Fälle sind auf eine Feier im Restaurant Poseidon in Winzerla zurückzuführen“, teilt Stadtsprecher Kristian Philler mit. Alle in der Liste eingetragenen Personen seien bereits vom Fachdienst Gesundheit kontaktiert worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.