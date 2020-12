Jena: Ute Freudenberg seit 25 Jahren im Einsatz für schwer kranke Kinder

Überrascht war die Rocksängerin Ute Freudenberg, als sie vor über 25 Jahren von der Ronald-McDonald's-Kinderhilfe gefragt wurde, ob sie Schirmherrin für das Elternhaus krebskranker Kinder in Jena werden wolle. Sie nahm die Einladung an, schaute sich in dem Haus mit den Übernachtungsmöglichkeiten für betroffene Eltern und Geschwisterkinder am Forstweg um und war sehr bewegt von den Schicksalen der kranken Kinder und ihren Familien, aber auch von der Arbeit des kleinen Teams um Hausleiterin Steffi Uecker. Und so sagte sie einfach Ja.

