Jena: Verein will sichtbares Zeichen für ein Kunsthaus setzen

Jena. Die Mitglieder bitten Jenaer Privatpersonen, ihre Plakate aufhängen zu dürfen.

Nachdem der Förderverein „Ein Kunsthaus für alle“ im Januar den Einwohnerantrag mit mehr als 700 Unterschriften bei der Stadt eingereicht hat, geht eine rege Diskussion in den politischen Gremien in dieser Woche nun in die zweite Lesung und erreicht am 27. April im Stadtrat die Zielgerade. Die Sitzung findet am kommenden Dienstag ab 17 Uhr im Volkshaus statt.

Der Verein will in der Stadt mit einer Plakataktion erneut ein sichtbares Zeichen für ein Kunsthaus setzen und braucht deshalb die Hilfe von allen, die über private Flächen (Häuser, Zäune, Schaufenster und so weiter) zum Hängen eines wetterfesten, stabilen A1-Plakats verfügen. Die Mitstreiter bringen außerdem 30 Plakate mit behördlicher Genehmigung im öffentlichen Raum an.

70 Plakate stehen noch zur Verfügung und können ab Donnerstag, 22. April, ab 16 Uhr bei Cerstin Schöneich, Burgauer Weg 9a, Telefonnummer 0157/37 44 80 54, Anne Risse, Leo-Sachse-Straße 45, oder bei Heidrun Schrade, Schulstraße 13, abgeholt werden.

Der Verein bittet um vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse heidrun-schrade@web.de