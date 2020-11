Jena: Vereine sollen handlungsfähig bleiben

Um vorsorgliche Kündigungen von Mitarbeitern und Mietverträgen zu verhindern, will die Stadt während der vorläufigen Haushaltsführung Zuschüsse an freie Träger auf eine vertragliche Grundlage stellen. Wie OB Thomas Nitzsche (FDP) am Dienstag sagt, könnten dann 75 Prozent der bisherigen Finanzierungssumme ausgezahlt werden. „Damit bleiben die Vereine handlungsfähig“, sagt der Oberbürgermeister. Ziel sei es, eine Finanzierung bis maximal zum 30. April zu ermöglichen. Selbst wenn das Angebot nach den Haushaltsverhandlungen nicht weitergeführt werden könne, müssten die Vereine diesen Sockelbetrag nicht zurückzahlen. Die Verträge müssten allerdings noch in diesem Jahr unterschrieben werden.

Nitzsche hofft, bis zum Dezember ein Haushaltssicherungskonzept im Stadtrat verabschieden zu können. Eine Verabschiedung des Haushaltes durch den Stadtrat sei im Dezember zwar möglich. Wahrscheinlich aber sei es, dass dieses Votum erst im Januar erfolge. Angesichts der finanziellen Lage werde es keinen Doppelhaushalt geben. Die Vorlage wird jetzt in den jeweiligen Fachausschüssen diskutiert.