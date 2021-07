Jenaer Doktorandin sucht nach schädlichen Plastikteilchen im Wasser

Julia Böke ist seit 2020 Doktorandin am Leibniz-Institut für Photonische Technologien in Jena. Sie arbeitet an neuartigen Technologien zum Nachweis von Mikro- und Nanoplastik. Künstlich erzeugte farbige Mikroplastikfragmente verwendet sie, um standardisierte Nachweisverfahren zu entwickeln.