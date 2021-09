Kein freiwilliges Corona-Testangebot in Jenaer Schulen: Begründung macht Bürgermeister fassungslos

Jena. Trotz Infektionsfällen an acht Schulen in Jena lehnt das Bildungsministerium die Fortsetzung eines freiwilligen Testangebotes an Schulen ab. Christian Gerlitz übt scharfe Kritik.

Von einer kurzsichtigen Entscheidung des Landes, von Dienstag an keine keine Coronatests an Schulen mehr anzubieten, spricht Jenas SPD-Bürgermeister Christian Gerlitz. Trotz Infektionsfällen an acht Schulen in Jena allein in den letzten Tagen der zweiwöchigen Testphase, lehne das Thüringer Bildungsministerium die Fortsetzung zumindest eines freiwilligen Testangebotes in den Schulen ab.

„Vor allem, dass die Ablehnung unserer Allgemeinverfügung einzig mit fehlenden Haushaltsmitteln begründet wird, macht mich fassungslos“, sagt Gerlitz. Der Krisenstab der Stadt Jena hatte nach Angaben des Rathauses das Ministerium zum Ende der Woche um den Erlass einer Allgemeinverfügung gebeten, in dem die freiwilligen Tests nicht erst ab Warnstufe 1 vorgesehen gewesen wären. Für ein frühzeitiges Erkennen von Infektionsclustern – und damit einer Verhinderung des Eintrags der Infektionen in Familien und andere Bereiche – sei das Vorhalten eines niederschwelligen Testregimes inzidenzunabhängig geboten. Infektionsschutzrechtlich und auch finanziell sieht die Stadt Jena den Freistaat in der Pflicht, ein derartiges Testangebot zu realisieren.

Am Dienstag wird der Jenaer Krisenstab darüber beraten, ob andere Möglichkeiten verbleiben, dem Auftrag des Jenaer Stadtrates folgend Testangebote in den Gemeinschaftseinrichtungen auch bei einer Ablehnung des Freistaates sicherzustellen. Mit dem Bildungsministerium soll es am Dienstag weitere Gespräche zum Thema geben.

