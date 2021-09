Jenawohnen baut ein neues Saaltor

Jena. Berliner Büro gewinnt Wettbewerbsverfahren für Neubau entlang der Saalstraße. Baustart ab dem Jahre 2023.

Jenawohnen baut das Saaltor wieder auf. Und nicht nur das: Daran anschließend entsteht entlang der Saalstraße eine neue Häuserzeile und dahinter in zweiter Reihe zum Unihauptgebäude eine Stadthausreihe. Mit dem Projekt soll die wichtige Laufachse zum Inselplatz einen Hingucker bekommen und 25 Wohnungen sowie 1000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen. Der Baustart ist ab 2023 geplant. Zuvor muss abgerissen werden.

Der Blick vom Kupferhütchen auf die künftige Saalstraße. Auch an den Fahnenmast auf dem Turmdach wurde gedacht. Foto: Patzschke und Schwebel

Am Donnerstagabend stellte Jenawohnen die Baupläne gemeinsam mit dem Architekturbüro Patzschke und Schwebel den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses vor. Die Berliner hatten sich in einem Wettbewerbsverfahren klar durchgesetzt, wie Jenawohnenchef Tobias Wolfrum berichtete. Den Architekten gelang es aus Sicht der Jury wie keinem anderen Wettbewerbsteilnehmer so überzeugend, eine Reminiszenz an das 1844 abgetragene Saaltor zu schaffen. Die markanten Bögen stellen den Bezug zum früheren Turm her, der ein zur mittelalterlichen Stadtbefestigung gehörte.



OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.



Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sprach von dem neuen Tor zur Jenaer Innenstadt; Ortsteteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf von einem neuen Schatz in der Innenstadt.

In den sechs Etagen des Turmes sollen Gewerbeflächen und Büros entstehen. Zu den geplanten Baukosten machte Jenawohnen zunächst keine Angaben. Die Wohnungen sollen aber alle im Bestand des Unternehmens bleiben. Es gilt auch bei diesem Projekt die Selbstverpflichtung, mindestens 20 Prozent belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen.





Die neuen Gebäude entstehen an Stelle der Gebäude, die zum Ende der DDR errichtet wurden. Jenawohnen hatten wegen der ohnehin anstehenden Sanierung in größeren Dimensionen gedacht.

Bestandteil der Präsentation im Ausschuss war auch eine Videoanimation. Die zuvor gezeigten Bildern fanden sich auch aus diesem Grund Zustimmung. Auf dem Dach des Büroturmes konnte man die Fahne der Stadt Jena flattern sehen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.