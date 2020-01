Kolumne: Cristiano Ronaldo beim FC Carl Zeiss Jena

Cristiano Ronaldo, ein Weltstar unter den Fußballprofis aus Portugal, ist eine Marke. Die Marke ist so bekannt, dass sie sogar als Abkürzung funktioniert: CR7, Cristiano Ronaldo, der immer die Rückennummer 7 trägt.

Beim FC Carl Zeiss Jena gibt es zwar keinen CR7, dafür aber einen RS10. RS steht für Rico Schmitt, die 10 für dessen Lieblingstrikotnummer. Fertig ist RS10.

Ja, stimmt. Schmitt ist der Trainer, aber kein Spieler. Aber er war ja mal Spieler, bis eine Verletzung ihn aus dem aktiven Geschehen als Spieler nahm. Nun betreibt er das Traineramt und zwar mit so großem Ernst, dass in dieser Woche die überraschende Nachricht vom Trainingsplatz rasch die Runde machte, man habe Rico Schmitt lächeln sehen.

Mit Hingabe und dem Hang zur Perfektion geht der Coach seiner Aufgabe nach. Da war es nicht schlecht, dass er und sein Team diese Woche weitgehend unbehelligt trainieren und sich optimal auf die Partie am Samstag um 14 Uhr gegen Preußen Münster vorbereiten konnten. Nur eine Nachricht betraf die Mannschaft: Mit Daniel Stanese wurde ein vielseitiger Mann für die Defensive zunächst bis zum Saisonende verpflichtet.

Den Podcast unseres stellvertretenden Chefredakteurs Tino Zippel zum wichtigen Heimspiel im Paradies finden Sie hier:

Schnelles Spiel: Der FCC-Podcast

Abgelenkt wurde die Aufmerksamkeit von den Funktionären des FC Carl Zeiss, die unverzichtbar zum deutschen Vereinsleben gehören. Der Aufsichtsrat hat einen neuen Vorsitzenden. Er heißt Mario Voigt. Der Landtagsabgeordnete gehörte dem Aufsichtsrat bereits an. Sein Stellvertreter wurde Tobias Knuschke, der den Supporters Club vertritt.

Nun muss der Aufsichtsrat einen Präsidenten ernennen, was offenbar nicht so einfach ist, denn es gibt zwei Bewerber. Der amtierende Präsident Klaus Berka würde es wieder machen. Aber auch Jenas früherer Finanzdezernent Frank Jauch will den Posten. In 14 Tagen spätestens will der Aufsichtsrat entscheiden. Bis dahin gibt es allerdings beim FCC auch noch wichtigeres: Fußball spielen.

Wollen Sie regelmäßig über die neuesten Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena informiert werden? Hier geht es unkompliziert zur Anmeldung unseres FCC-Newsletters.

Mehr zum FC Carl Zeiss Jena:

FC Carl Zeiss Jena: Aufsichtsrat wählt Chef und vertagt Präsidenten-Wahl

Kellerduell als Neustart für den FC Carl Zeiss Jena

Jan Löhmannsröben: „Wacker war eine Enttäuschung“