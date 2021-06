Leser freuen sich über eine Reise nach Mainz

Jena. Stephan Beez fing den Abendhimmel in Cospeda ein und belegt den vierten Platz beim Fotowettbewerb

Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel 2019 entstand das Foto: Die Sonne geht unter, dunkle Wolken stehen am Himmel und im Hintergrund ist der Windpark bei Oßmaritz zu erkennen. Der Cospedaer Stephan Beetz war mit seiner Canon EOS 750D unterwegs, als er den Auslöser drückte. Beim Blende-Fotowettbewerb belegte er den vierten Platz. Er und seine Frau Helga Beetz können sich über eine schöne Reise freuen.

In Jena jemanden zu finden, der nicht technikaffin ist, ist schwer: So gesehen passen Helga und Stephan Beetz, die seit den 1970ern Jahren treue Leser unserer Zeitung sind, wunderbar ins Bild, denn er war Lehrer an der Fachhochschule und sie Kustos am Optischen Museum. Der Gewinn ist eine von Schott gestiftete Reise zur Schott AG nach Mainz inklusive Bahnfahrt, einer Hotelübernachtung und einem Besuch der „World of Schott“. Und schon deshalb sei die Freude riesengroß, sagt Helga Beez.

Der neuer Wettbewerb für Hobbyfotografen startet im August

„Ich fotografiere eigentlich schon immer“, sagt Stephan Beetz. Mal sind es schöne Details wie die vielen Orchideen im Leutratal, mal Landschaften oder auch Architektur in Jena und anderswo. Dass er mit seinem Bild jetzt die Blendejury überzeugen konnte, erfreut ihn ganz besonders.

Heimat, Tiere, Licht und Schatten, Sport und Umwelt – mit fünf Themen beginnt am 30. August der bundesweite Amateur-Fotowettbewerb „Blende 2021“ . Bis zum 30. November können dann über das Internet-Portal bis zu drei Fotos pro Kategorie eingereicht werden. Das Portal wird zum Blende-Start freigeschaltet. Die Fotos müssen aus dem laufenden Kalenderjahr stammen (wir berichteten).

Mehr als 500 Bilder haben unsere Leser beim Fotowettbewerb „ Blende 2020“ über unsere Zeitung eingereicht. Die besten Bilder aller Kategorien haben es in die bundesweite Endrunde geschafft.