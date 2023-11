Lothar-Späth-Awards: Jenaer Firma landet auf dem zweiten Platz

Jena. Auszeichnungen für herausragende Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Baden-Württemberg oder Thüringen.

Im Planetarium sind am Abend die Lothar-Späth-Awards verliehen wurden: Unter den Preisträgern ist auch ein Unternehmen aus Jena. Die Auszeichnungen seien in Anerkennung herausragender Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Baden-Württemberg oder Thüringen vergeben worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund der hohen Qualität der eingereichten Projekte entschied sich die Fachjury für insgesamt fünf Preisträger. Der dritte Preis wurde dreimal verliehen.

Den ersten Preis gewonnen hat die Resuscitec GmbH gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Freiburg. Sie entwickelten das weltweit erste extrakorporale System, mit dem sich der Herz-Lungenkreislauf nach einem refraktären Herz-Kreislaufstillstand auch außerhalb eines Krankenhauses kontrolliert überbrücken lässt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

120 Gäste im Planetarium

An der Preisverleihung nahmen über 120 Gäste teil. Darunter die Preisträger, die Jury, Vertreter der Familie von Lothar Späth sowie zahlreiche Forschungs- und Wirtschaftseinrichtungen aus Jena und Baden-Württemberg. Auch ehemalige Wegbegleiter Lothar Späths machten sich auf den Weg nach Jena. Neben der Prämierung der Preisträger war die Vorstellung eines Lothar-Späth-Denkmals in Jena, das auf eine Initiative der Stadtgesellschaft hin angestoßen wurde, ein weiteres Highlight des Abends.

Die Polytives GmbH wurde für ihre Polymeradditive für energieoptimierte Kunststoffverarbeitung ausgezeichnet. Dem Jenaer Unternehmen gelang es mit einem patentierten Verfahren, neuartige Additive zu entwickeln und umweltfreundlich herzustellen, die die physikalischen Eigenschaften von Kunststoffen positiv beeinflussen. Das Ergebnis lässt sich sehen: Es entstehen weniger gefährliche oder giftige Zusatzstoffe, der Anteil an wiederverwertbaren Materialien wird erhöht, der Energieverbrauch bei Kunststoffherstellung und -recycling wird geringer und die charakteristischen Kunststoffeigenschaften werden je nach Anwendung optimiert. Der zweite Preis ist mit 30.000 Euro dotiert.

Fruchtbare Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung

„Mut, Vertrauen und vor allem Offenheit für Neues und kreative Denkweisen sind nicht nur für Unternehmer und Innovatoren, sondern für die ganze Gesellschaft von großer Bedeutung. Diese Werte zu leben und zu fördern sei das Erbe Lothar Späths, dem sich unser Unternehmen bis heute verschrieben hat“, sagte Gastgeber und Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, Stefan Traeger. Martin Herrenknecht betonte als langjähriger Wegbegleiter, Juryvorsitzender und einer der Hauptinitiatoren des Lothar-Späth-Awards, dass die diesjährigen Preisträger den Geist Lothar Späths aufleben lassen. „Die eingereichten Innovationen sind beeindruckend und zeugen von überaus fruchtbaren Partnerschaften aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung“, würdigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Preisträger.

Drei dritte Plätze

Auf den drei dritten Plätzen landeten die Unternehmen Kompass GmbH aus Ilmenau, die Formic Transportsysteme GmbH aus Karlsruhe und die die ICODOS GmbH aus Mannheim gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Nach 2018 und 2021 wurde der Lothar-Späth-Award zum dritten Mal vergeben. Die Verleihung fand erstmals in Thüringen statt. Die Lothar-Späth-Award-Stiftung schreibt in den Bundesländern Baden-Württemberg und Thüringen den Lothar-Späth-Award aus, der das Wirken, die wegweisenden Leistungen und die Ausnahme-Persönlichkeit von Lothar Späth in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ehrt.