Mängelmelder in Jena feiert 5. Geburtstag

Jena. Der Jenaer Mängelmelder erfreut sich großer Resonanz: Knapp 7400 Probleme haben die Jenaer in den fünf Jahren gemeldet.

Vor fast fünf Jahren – in der Stadtratssitzung vom 15. März 2017 – wurde die Umsetzung des Mängelmelders beschlossen, bevor er am 1. Januar 2018 online geschaltet wurde. Ziel war es, die Kommunikation zwischen Jenas Bürgerinnen und Bürgern zur Stadtverwaltung zu vereinfachen und eine Plattform zu schaffen, über die Schäden unkompliziert und anonym an die Kommune gemeldet werden können. So ist der Mängelmelder auch über die Mein-Jena-App nutzbar.

Das Fazit lasse sich sehen: Bislang wurden 7392 Mängel gemeldet, 5980 davon konnten geschlossen werden, die restlichen Mängel befinden sich in Bearbeitung, teilt die Stadt mit.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Insgesamt stehen 13 Kategorien zur Auswahl, unter anderem: Ampel, Gewässer, Müll, öffentlicher Personen-Nahverkehr, Spielplatz und Sportanlage, Stadtgrün oder Straßenreinigung/Winterdienst. Abhängig von der Komplexität des Mangels und den personellen Ressourcen kann die Bearbeitung eines gemeldeten Mangels zwischen einem Tag und einem Jahr dauern. Ebenso bedeutsam ist, ob die Entscheidungshoheit auf städtischer oder auf Landesebene liegt.

Thüringer Kommunen am Mängelmelder interessiert

Um den aktuellen technischen Anforderungen und vielseitig gelagerten Sachverhalten gerecht zu werden, werde die Beschwerdeplattform ständig weiterentwickelt, informiert die Stadt. So wurde nach einem Beschluss des Stadtrates Anfang 2022 die Kategorie „Diskriminierende Werbung“ hinzugenommen, die in die Zuständigkeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Kerstin Haupt fällt. Zudem seien in den vergangenen fünf Jahren Updates vorgenommen und weitere Fachbereiche integriert worden, so dass die Zahl der Akteure auf nun 98 gewachsen sei.

Der Erfolg des Mängelmelders spreche sich auch über Jenas Stadtgrenzen hinaus herum: Es gab vier Anfragen aus Thüringer Kommunen hinsichtlich einer Implementierung des Jenaer Mängelmelder-Portals, so die Verwaltung.

www.maengelmelder.jena.de