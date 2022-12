Meiste Fehltage in Jena wegen kranker Atemwege

Jena. Gesundheitsreport der DAK: Fehlzeiten durch Corona verfünffacht. Erkältungswelle hat Krankenstand in Jena in die Höhe getrieben

Erwerbstätige in Jena hatten im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Darauf verweist Doreen Kunath von der gesetzlichen Krankenkasse DAK. Die DAK betreut allein in Jena 15.500 Versicherte und verfügt somit über eine für die gesamte Stadt sehr repräsentative Statistik.

Der Krankenstand in der Region lag bei 5,1 Prozent und damit um 42 Prozent über dem Niveau des ersten Halbjahres 2021, heißt es im aktuellen Gesundheitsreport der DAK-Gesundheit. Somit waren an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 51 von 1000 bei der DAK versicherten Beschäftigten krankgeschrieben. Ein Blick auf einzelne Monate zeigt: Im April gab es im Vergleich zum Vorjahr den größten Anstieg mit 108 Prozent.

Auch psychische Erkrankungen legen zu

Verantwortlich für den Anstieg der Fehltage in Jena waren vor allem Erkältungen. Bis Ende Juni kamen in der Region auf 100 DAK-Versicherte insgesamt 214 Fehltage aufgrund von Atemwegsproblemen – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum 2021 (75 Tage). „Parallel zu den Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen im März 2022 konnte sich eine ausgeprägte Erkältungswelle entwickeln. Sie wurde dazu noch von der hochansteckenden Omikron-Variante begleitet“, erläutert Doreen Kunath.

Die Fehltage aufgrund von Corona sind um das Fünffache gestiegen: Statistisch gesehen, kamen auf 100 DAK-Versicherte 82 Corona-Fehltage, 65 Tage mehr als im ersten Halbjahr 2021. Auch Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen haben zugelegt.

Psychiatrische Versorgung ist gut ausgebaut

Der DAK-Gesundheitsreport für Jena zeigt den Anteil der wichtigsten Krankheitsgruppen am gesamten Krankenstand: Die meisten Fehltage des ersten Halbjahres 2022 gingen auf das Konto von Atemwegserkrankungen. Die Anzahl der Fehltage in diesem Bereich stieg um 185 Prozent auf 214 Tage je 100 bei der DAK versicherter Beschäftigter an. An zweiter Stelle des Rankings folgten die Muskel-Skelett-Erkrankungen wie etwa Rückenleiden und an dritter psychische Erkrankungen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren es in der Gruppe der psychischen Erkrankungen 120 Fehltage je 100 bei der DAK versicherter Beschäftigter – elf Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Insbesondere Depressionen, Angststörungen, Sucht- und Demenzerkrankungen haben nach Doreen Kunaths Darstellung eine große Relevanz. Doreen Kunath verweist auf das in Jena gut ausgebaute gemeindepsychiatrische Versorgungssystem.

Neue Stabstelle im Gesundheitsamt eingerichtet

Die Leiterin des Jenaer Gesundheitsfachdiensts, Enikö Bán, verwies auf eine enge Zusammenarbeit mit der DAK. So seien deutlich mehr kommunale Gesundheitsdaten verfügbar.

„Eine relativ gute Datenlage haben wir bei Kindern und Jugendlichen aufgrund unserer Reihenuntersuchungen, die im Fachdienst Gesundheit durchgeführt werden. Bei den Erwachsenen beschränkt sich das häufig auf Daten aus der Krankenhausstatistik oder zu Sterbefällen. Wir benötigen aber verlässliche Gesundheitsdaten, um ein klares Bild über den Gesundheitsstatus der Jenaer Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Nur so können wirksame präventive Maßnahmen geplant werden“, so Bán.

Vor diesem Hintergrund sei auch eine neue Stabsstelle eingerichtet worden, um die Aufgaben der kommunalen Gesundheitsberichterstattung, strategischer Gesundheitsplanung und Gesundheitsförderung gut zusammenzuführen.