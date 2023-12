Meldungen aus Lehesten und Thierschneck: Geld für Kindergarten, Wahlleiterin bestimmt

Lehesten/Thierschneck Diese Meldungen gibt es aus den Gemeinden Lehesten und Thierschneck.

Der Gemeinderat von Lehesten hat in seiner jüngsten Sitzung die Freigabe von maximal 20.000 Euro für die Nachrüstung der Brand- und Handmelder in der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Stiebritz beschlossen. Wie Bürgermeister Michael Döring (CDU) sagte, werden für das Vorhaben am Ende wohl 17.000 Euro ausreichen. Es sei aber gut, einen kleinen Puffer einzuplanen.

Gemeinderätin Anette Rößler (Feuerwehrverein Nerkewitz) fragte, warum die Gemeinde für die Kosten aufkommen muss, obwohl der Saale-Holzland-Kreis Eigentümer des Gebäudes ist, in dem auch die Grundschule „Talblick“ untergebracht ist. Michael Döring antwortete, dass beim Einzug des Kindergartens ein entsprechender Vertrag geschlossen wurde: Die Gemeinde Lehesten übernimmt die Kosten für Vorhaben wie jetzt die Nachrüstung der Brandmelder, kann dafür mit ihrem Kindergarten das Gebäude aber pachtfrei nutzen.

Der Gemeinderat stimmte dem Beschluss schließlich ohne Gegenstimme zu.

Bürgermeisterin organisiert Wahlablauf

Der Gemeinderat von Thierschneck hat Bürgermeisterin Carla Meierl (CDU) zur Wahlleiterin für die Gemeinderatswahl, die Kreistagswahl sowie die Europawahl im Frühjahr 2024 bestimmt. Ihr Stellvertreter wird Marcel Krüger.

Carla Meierl enthielt sich bei der Abstimmung, zudem gab es eine Gegenstimme.