Neuwöllnitzer trauen sich kaum auf ihre Straße

Der Bau des neuen Stadions wirft seine Schatten voraus. Vorbereitende Bauarbeiten für das Projekt bringen bereits auf der Schnellstraße nach Lobeda Fahrbahneinschränkungen und damit regelmäßig Staus. Da liegt es nahe, dass sich manche Autofahrer Schleichwege suchen und damit eine ungeeignete kleine Straße überlasten. Genau so ist es seit Wochen mit der Wöllnitzer Straße im Bereich Neuwöllnitz. Dort trauen sich die Anwohner kaum noch auf ihre Straße. Denn aus ihrer schmalen, kaum ausgebauten Anliegerstraße wird oft eine wagehalsige Rennstrecke, auf der Autos dicht an dicht „durchbrettern“, wie die Wöllnitzer Ortsteilbürgermeisterin Silke Meier sorgenvoll berichtet.

Die Gefahr für die Anwohner wird besonders deutlich, wenn man sieht, dass in Neuwöllnitz kaum Gehwege vorhanden sind und die Bewohner aus ihrem Grundstück heraustreten und sogleich auf der Straße stehen. Hinzu kommt, dass nun auch bis Mai 2020 der Radwanderweg auf die Straße durch Neuwöllnitz umverlegt wurde. Wenn sich zwei Autos im Gegenverkehr begegnen – an manchen Stellen nahezu unmöglich – und auch noch Radfahrer dazwischen sind, dann bleibt für Fußgänger gar kein Platz mehr. Oft können sie nur noch in die privaten Grundstücke ausweichen. Das sei ein unhaltbarer Zustand, sagen Anwohner, Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeisterin Silke Meier. Sie fordern nun von der Verkehrsbehörde in diesem Bereich die Wiederherstellung der Einbahnstraße. Das gab es hier schon in der Vergangenheit. Damals habe es nie Probleme gegeben, erzählen Anwohner wie zum Beispiel Gerhard Hirsch.

Er verweist zudem, darauf, dass die privaten Grundstücke oft noch ein gutes Stück hineinragen in die Straße, so dass die Breite der öffentlichen Straße eigentlich noch geringer sei, teilweise sogar nur noch drei Meter betrage. Um so größer war der Ärger, als die Stadt an einigen Stellen die Straße ausgebessert und erweitert habe, ohne sich mit den Eigentümern dieser Flächen abzustimmen. Eine Maßnahme, die von den Bürgern geradezu als Einladung für Autofahrer empfunden wurde, diesen Schleichweg zu nehmen und hier auch noch schneller als erlaubt zu fahren.

Die Ortsteilbürgermeisterin ist empört über das bisherige Verhalten in der Stadtverwaltung. Hier nehme man bei der Stadt offenbar eine Gefährdung der Menschen in Kauf, ohne auch nur eine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Sie und auch mehrere Wöllnitzer Bürger haben inzwischen einen umfangreichen Schriftverkehr mit der Polizei und dem Fachdienst Mobilität der Stadtverwaltung geführt, jedoch bislang ohne Ergebnis. Auch die versprochenen Geschwindigkeitskontrollen seien ausgeblieben.

In der Stadtverwaltung verweist man darauf, dass die Straße durch Neuwöllnitz nicht als offizielle Umleitung ausgewiesen sei. Außerdem bestehe eine Tempo-30-Regelung. Nicht zuletzt glaubt man in der Behörde, dass der Schleichverkehr erheblich zurückgehen werde, weil ja seit 21. November die Sperrungsmaßnahme auf der Schnellstraße aufgehoben worden sei und hier nur noch geringfügige Eingriffe erfolgen. Erst im Jahr 2020 soll dann die zweite erforderliche Querung der Stadtrodaer Straße erfolgen. Man wolle sich auf verbesserte Baustellen-Management in der Stadtrodaer Straße konzentrieren, sagt Wolfgang Apelt, Teamleiter im Fachdienst Mobilität.

In Neuwöllnitz ist man damit nicht zufrieden und fordert jetzt unbedingt die Einbahnstraße, um wenigstens etwas Entlastung zu schaffen.