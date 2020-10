Neuzugang am Jenaer Wanderpfad: Saurier mit Giraffenhals

Auf den ersten Blick fällt er gar nicht so sehr auf mit seinem extrem schlanken Hals: der neue Saurier am Saurierpfad des Jenzigs. Dieser lange Hals, auf dem nur ein recht kleiner Kopf sitzt, hat dem urzeitlichen Tier auch seinen Namen gegeben: Giraffenhalssaurier oder fachlich gesagt: Tanystropheus. Er ist der neueste modellierte Bewohner des auch am vergangenen Wochenende wieder stark bewanderten Saurierpfades am Jenzig.

Mit seinen extremen Proportionen des kleinen Körpers und des sehr langen Halses gilt Tanystropheus bis heute als ein „biomechanisches und palökologisches Rätsel". Dieser Geselle hat vermutlich auch vor 250 Millionen Euro in der Jenaer Region gelebt. Zu jener Zeit gab es hier ein Flachmeer, es herrschte heißes, trockenes Klima. Der Saurier mit dem Riesenhals steht jetzt auf der oberen Berghälfte, nicht weit von der großen geologischen Informationstafel direkt an der Biegung des Weges, wo auch eine Bank zum Verweilen einlädt. Seinen Platz fand er auf der Mauer, die noch verschönert werden soll, wie Hans-Joachim Ratzenberger, Vorsitzender der Jenzig-Gesellschaft, ankündigt. Ein Graffiti-Künstler aus Jena hat den Auftrag erhalten, hier ein farbiges und zur Saurierzeit passendes Bild anzufertigen. Man kann gespannt sein, was für eine fantastische Landschaft dabei entsteht. Und auch Tanystropheus wird nicht der Letzte auf dem Saurierpfad bleiben. Wenn genügend Sponsoren gefunden werden, ist noch einiges möglich. Infos: www.jenzig-gesellschaft.de