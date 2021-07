Polizei sucht in Jena nach dem Besitzer eines Fahrrades

Jena In Jena ist bei einer polizeilichen Maßnahme ein Fahrrad festgestellt worden. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer.

Am Montag, dem 12. Juli, ist im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme das abgebildete Fahrrad der Marke Curtis in der Helene-Weigel-Straße in Jena sichergestellt worden

Wer erkennt das Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

