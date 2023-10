Prothmann und Volkmer sollen für die Jenaer Grünen bei der Landtagswahl erfolgreich sein

Christina Prothmann und Wolfgang Volkmer sind zur Landtagswahl 2024 die Direktkandidaten für Bündnis 90/Die Grünen in den Wahlkreisen Jena I und Jena II.

Christina Prothmann und Wolfgang Volkmer treten für die Jenaer Grünen bei der Landtagswahl im kommenden Jahr als Direktkandidaten für die Wahlkreise Jena I und Jena II an. Dies hat der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen in einer Mitteilung bekanntgegeben.

Christina Prothmann und Wolfgang Volkmer seien bei einer Mitglieder- und Aufstellungsversammlung am Freitag jeweils einstimmig gewählt worden. Christina Prothmann ist Sprecherin des Kreisverbandes sowie Ortsteilbürgermeisterin von Jena-Süd und arbeitet als Projektleiterin eines digitalen Integrationsprojekts. Wolfgang Volkmer ist Geschäftsführer der Kindersprachbrücke Jena.

„Gegen Politikverdrossenheit“

„Als Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Süd weiß ich, wie wichtig es ist, Menschen zuzuhören und Lösungen zu finden. Es ist möglich, Menschen für Politik zu begeistern – wenn diese nicht entkoppelt ist von den konkreten Sorgen und Wünschen vor Ort. Diese Erfahrungen möchte ich mit in den Landtag nehmen und gegen Politikverdrossenheit und ‘Die-da-oben’-Stimmung ankämpfen. Besonders wichtig sind mir die Beteiligung von jungen Menschen, die Stärkung des Ehrenamts und unserer vielfältigen soziokulturellen Szene“, so Christina Prothmann.

„Jena steht für ein weltoffenes, tolerantes, wirtschaftlich starkes Thüringen“

Wolfgang Volkmer wird folgendermaßen zitiert: „Jena steht für ein weltoffenes, tolerantes, wirtschaftlich starkes Thüringen. Diese Werte, diesen Spirit will ich in die grüne Landtagsfraktion einbringen, für ausgewogene politische Entscheidungen eintreten und gemeinsam mit Organisationen und Unternehmen für unsere Ziele arbeiten. Nehmen wir die Themen Bildung und Migration, die oft nur mit Krisen verbunden werden: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Thüringens stellen können“.

Zuletzt gewann die Linke

Bei der Landtagswahl 2019 landete die ehemalige Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund mit 24,6 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Jena I auf Platz zwei, Kathleen Lützkendorf mit 13,8 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Jena II auf Platz vier. Beide Direktmandate gingen an die Linke.