Rothenstein sucht Sponsoren für Spielplatz

Den Spielplatz im Rothensteiner Ortsteil Oelknitz will die Gemeinde erweitern. Mit großem Klettergerüst, Schaukel und Pavillon soll das Projekt besonders älteren Kindern zugute kommen.

Rothenstein. Rothenstein will einen Abenteuerspielplatz bauen, doch der finanzielle Spielraum fehlt. Jetzt werden Spender gesucht.

Auf zu neuen Abenteuern: Die Kinder in Rothenstein können sich auf einen neuen Spielplatz freuen. Im Ortsteil Oelknitz plant die Gemeinde neben dem vorhandenen Areal beim Dorfanger eine Erweiterung mit großem Klettergerüst, Schaukeln und einem Pavillon, den auch Eltern nutzen können. „Wir hatten eine Planerin beauftragt und Eltern eingeladen, die Ideen einbrachten“, erklärt Rothensteins Bürgermeister Matthias Kühne (parteilos). Denn das Ansinnen war es: „Wir müssen auch mal etwas für die größeren Kinder anbieten.“

Das Projekt kann über die Dorferneuerung gefördert werden, was einerseits ein Glück für die Gemeinde ist, die es vor zwei Jahren in das ländliche Entwicklungsprogramm des Freistaates geschafft hat. Andererseits sind jedoch 35 Prozent der Kosten über einen Eigenanteil zu tragen, was bei etwa 40.000 bis 45.000 Euro für den Abenteuerspielplatz kein Pappenstiel ist. Zumal der Gemeinde für dieses Projekt der finanzielle Spielraum fehle. „Es reicht hinten und vorne nicht“, beschreibt der Bürgermeister die Haushaltslage.

Beim Oktoberfeuer im Ort konnten bereits 147 Euro Spenden gesammelt werden, zudem unterstütze die Sparkasse Jena/Saale-Holzland das Projekt seit dem Weltspartag. Noch bis zum 24. November gehen Erlöse aus Verkauf des Sparkassenkalenders an das Projekt. Die Gemeinde hofft nun auf weitere Unterstützer und ruft per Aushang an mehreren Orten zum Spenden auf.

Das Spendenkonto der Gemeinde: Sparkasse Jena-Saale-Holzland; IBAN: DE24 8305 3030 0000 2801 19; BIC: HELADEF1JEN; Kennwort: Spielplatz (dringend notwendig, um die Überweisung der Spende zuzuordnen)