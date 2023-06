Rothensteiner Schüler helfen schwerkranken Altersgenossen

Rothenstein/Jena. Die Grundschule aus Rothenstein unterstützt die El­ter­nini­tia­tive für krebs­kranke Kinder Jena mit einer Spende. Das Geld verdienten sich die Schüler durch sportliche Leistungen.

Die Grundschule „Am Trompeterfelsen“ aus Rothenstein hat der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena insgesamt 1250 Euro gespendet. Fritz Mulitze, Emil Saluski, Anneliese Ottenbach und Maria Zerfas aus der vierten Klasse überreichten Geschäftsführerin Katrin Mohrholz das Geld im Haus Ekkstein, dass sich nahe des Universitätsklinikums in Lobeda befindet.

Zusammengekommen war das Geld bei einem Sponsorenlauf, der erstmals während des Sportfests der Schule stattgefunden hatte, wie Elternsprecher Stefan Saluski erklärte. Familienmitglieder und weitere Unterstützer konnten dabei einen selbstgewählten Beitrag für jede Runde spenden, die die Kinder erlaufen hatten.

Auch Schulförderverein profitiert

„Wir sind überwältigt von der Summe und glücklich, dass sich alle so beteiligt haben“, sagte die kommissarische Schulleiterin Kerstin Peuckert. Denn es waren nicht nur die 1250 Euro für die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena zusammengekommen, sondern noch einmal die gleiche Summe für den Schulförderverein. „Wir sind nur eine kleine Schule mit 86 Schülerinnen und Schülern, umso höher ist dieses Ergebnis zu bewerten“, so Peuckert. Auch in den Tagen nach dem Sponsorenlauf seien immer noch Spenden eingegangen.

„Es ist wichtig, auch an andere zu denken“, sagte Peuckert über die Entscheidung, die Hälfte des Geldes an die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena weiterzureichen. Deren Geschäftsführerin Katrin Mohrholz würdigte das „echt coole“ Engagement der Rothensteiner Schülerinnen und Schüler. „Wir sind euch sehr dankbar“, sagte sie. Das Geld fließe nun komplett in die Arbeit des Haus Ekkstein.

Neuauflage geplant

Hier werden laut Mohrholz pro Jahr 30 bis 35 krebskranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern während ihrer Behandlung im Universitätsklinikum Jena und der Zeit danach betreut. Mohrholz stellte bei einem Rundgang den Rothensteiner Schülerinnen und Schülern das Haus Ekkstein und dessen Angebote vor.

Wie Elternsprecher Stefan Saluski sagte, soll der Sponsorenlauf an der Grundschule „Am Trompeterfelsen“ nun alle zwei Jahre stattfinden. Neben dem Schulförderverein sollen dabei auch weiterhin soziale Einrichtungen und Projekte unterstützt werden.