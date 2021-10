Schilderwald Jena: Ja, wo lang denn nun?

Fußgänger rechts oder links lang? Das ist die große Frage in der Otto-Eppenstein-Straße in Jena.

Jena. Bemerkenswerte Entdeckungen im Jenaer Verkehrsschilderwald – können auch Sie uns an die Redaktion melden.

„Jena 21“ gilt schon dem Namen nach als Jenas modernstes Gewerbegebiet. Auf neuen Wegen gehen derzeit auch Fußgänger durch die Otto-Eppenstein-Straße – nämlich mitten auf der Straße. „Zum Glück dominiert an dieser Stelle der Radverkehr“, schrieb unser Leser Stefan Jakobs zu dem Foto. Wobei noch nicht ausgemacht ist, ob der Schilderwald möglicherweise zu neue Verwicklungen zwischen Fußgängern und Radlern führt.

Haben auch Sie bemerkenswerte Entdeckungen im Jenaer Verkehrsschilderwald gemacht, die Redaktion freut sich über Hinweise, am besten per E-Mail an Thomas.Beier@funkemedien.de.