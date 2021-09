Thüringen ist stolz auf den Saaleradweg

Jena. Leistungen, die in Jena und weiteren Orten für die Aufwertung vollbracht wurden, gewürdigt

Die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) hat den Saaleradweg zum „Markenbotschafter Thüringens“ ernannt. Bei der Übergabe würdigte TTG-Chef Franz Hofmann (r.) Leistungen, die in Jena und weiteren Orten für die Aufwertungen vollbracht wurden. Zuletzt entstanden in Jena neue Streckenabschnitte an der Landfeste und nördlich vom Ostbad. Als Markenbotschafter Thüringens zählt der Saaleradweg zu den schönsten Wegen Thüringens. OB Thomas Nitzsche (FDP) kam mit dem Rad, nahm die Urkunde entgegen und erinnerte sich an seine ersten Saaletour in den 1990ern: Damals erforderte der Wegezustand vielerorts noch ein Mountainbike.

