Erneut vergibt das Jenaer Unternehmen Züblin den Vereinspreis. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Hier können Sie abstimmen.

Auch in diesem Jahr zeichnet das Jenaer Unternehmen Züblin wieder Vereine aus und vergibt ein Preisgeld im Gesamtwert von 6000 Euro. Die neue Runde des Vereinspreises steht im Zeichen des Themas Nachhaltigkeit, denn der Klimaschutz hat längst das Vereinsleben erreicht.

An den Vereinspreis-Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, der über eine Abstimmung im Internet entschieden wird. Das Voting beginnt am Freitag, dem 16. Dezember, um 16 Uhr. Diese neun Vereine stehen zur Auswahl:

Hier können Sie abstimmen:

Der Tanzclub bei einem Ausflug im Juli 2022 an der Bleilochtalsperre und Umgebung. Foto: Tanzclub Kristall Jena e.V.

1. Tanzclub Kristall e. V. Jena

Ob bei Investitionen in die Zukunft oder der Schaffung neuer Angebote - bei mehr als 220 Mitgliedern sei Nachhaltigkeit ein ständiger Begleiter und ein elementarer Bestandteil des Tanzclubs. Im Oktober wurde die alte Ölheizung im Vereinshaus bereits von einer Wärmepumpe abgelöst. Nach und nach rüstet der Verein zudem auf LED um und setze auch bei der Stromversorgung vollständig auf regenerative Energiequellen.

Nachhaltigkeit heißt für den Tanzclub aber auch, den Verein langfristig zu erhalten. So wird unter anderem auch die Trainerausbildung gefördert. Allein 2023 würden sieben Mitglieder ausgebildet, um das Kursangebot abzusichern und die Qualität des Trainings zu erhöhen.

Mitglieder der Naturschutzjugend bei einem Arbeiteinsatz Foto: NAJU Jena

2. Naturschutzjugend des NABU e.V. Jena

Beim Thema Nachhaltigkeit darf die Naturschutzjugend natürlich nicht fehlen. Die Jugendorganisation des Naturschutzbundes will junge Menschen für die Natur begeistern. Sie setzt sich für den Erhalt natürlicher Lebendgrundlagen des Menschen sowie biologischer Vielfalt ein.

Im ehemaligen Wanderheim im Leutratal betreibt der Verein das Natur-Erlebnis-Haus. Neben eigenen Fortbildungen und Freizeitangeboten ist das Haus auch offen für andere Vereine sowie Schulklassen und Familien, die den Naherholungs- und Bildungsort nutzen wollen. Insbesondere im Leutratal wird viel dafür getan, die Artenvielfalt zu fördern. So seien unter anderem bereits Brutplätze für Wasseramsel, Grauschnäpper und Gebirgsstelze geschaffen worden.

Im Reparier-Café werden Elektrogeräte erst repariert, bevor sie auf dem Schrottplatz landen. Foto: Hackspace Jena e.V.

3. Hackspace e.V. Jena

"Wegwerfen - Nein, danke!" ist seit 2014 das Motto des Reparier-Cafés. Getragen vom Hackspace Jena e.V. ist es das Ziel des Projekts, den Kreislauf des Kaufens, Wegwerfens und Neukaufens zu durchbrechen. In Vorträgen und Workshops wird Menschen das Wissen vermittelt, wie sie kaputte Dinge selbst reparieren können.

Weit über 2000 Geräte und Dinge habe der Verein bereits retten können. Zwischen 50 und 200 Menschen kommen zu den Terminen, die immer an verschiedenen Orten stattfinden. Und rund 50 Prozent aller Reparaturen seien erfolgreich.

Der Verein Das Dorf Rothenstein-Oelknitz setzt sich für eine zukunftsfähige Dorfentwicklung ein. Foto: Das Dorf Rothenstein-Oelknitz

4. Das Dorf Rothenstein-Oelknitz

Mitten in der Pandemie, im Oktober 2020, kamen Bürger zusammen, um aktiv an einer zukunftsfähigen Dorfentwicklung mitzuwirken, die unter anderem die möglichst umweltverträgliche, ökologische Nutzung der örtlichen Naturressourcen einschließe.

Noch wird an einem Vereinsstatus gearbeitet. Das hielt die Mitglieder aber nicht davon ab, in diesem Jahr schon die ersten Projekte zu verwirklichen. Neben dem ersten Apfelfest wird in der Bewerbung besonders der Wettbewerb Insektenfreundlichster Garten hervorgehoben, an dem sich sieben Gärten aus der Gemeinde beteiligten. Ebenso bemühen sich die Mitglieder um den Erhalt der ortstypischen Streuobstwiesen und stellen Nisthilfen für Vögel und Insekten auf.

5. Grenzenlos e.V. Jena

Die Vereinsarbeit von Grenzenlos dreht sich um Menschen mit Behinderungen oder in Notsituationen. Seit bereits 13 Jahren bietet der Verein Unterstützungsleistungen an. Nun soll die nachhaltige Gesundheitsförderung der Arbeit in den Vordergrund rücken.

Mit dem Projekt #deinernst leistet der Verein Suchtprävention in Schulklassen. Gemeinsam mit Betroffenen und Therapeuten werden Langzeitfolgen des Drogenkonsums sichtbar gemacht und Kinder und Jugendliche offen und ehrlich mit der Thematik konfrontiert. Der Verein sei zuversichtlich, mit dieser Herangehensweise zur Veränderung beitragen zu können.

Tänzerinnen der Dance Company Schnapphans bei einem Auftritt Foto: Dance Company Schnapphans e.V.

6. Dance Company Schnapphans e.V. Jena

42 Tänzerinnen und Tänzer zählt der Verein für Showtanz bereits und begeistert das Publikum bei vielen Festen in Jena. Der Beitrag der Gruppe zum Umweltschutz konzentriere sich vor allem auf die Kostüme. Diese werden stets wiederverwendet und beim Kauf achte man besonders auf Umwelt-Label.

Durch die Pandemie hat die Dance Company Schnapphans viele Mitglieder verloren. Da zwei Jahre lang keine Auftritte möglich waren, blieben auch die wichtigen Gagen aus. Insgesamt sei die finanzielle Lage des Vereins schwierig. Die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, schließt der Verein aus; ein großer Teil der Mitglieder bestehe aus Kindern aus Familien mit geringem Einkommen.

Aus eigenen Finanzen und Kräften hat der Verein in diesem Jahr eine Stützmauer einer einsturzgefährdeten historischen Bachbrücke erneuert. Foto: Natur und Geschichte im Dehnatal e.V.

7. Natur und Geschichte im Dehnatal e.V.

Der gemeinnützige Verein bemüht sich, historische Erfahrungen in der Erhaltung und Nutzung natürlicher Gegebenheiten zu dokumentieren, im eigenen Museum zu präsentieren aber auch zeitgerecht zu erhalten. Mittlerweile gehören zwölf Mitglieder sowie etwa 15 Vereinsfreunde dem Verein an.

Durch Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Technische Keramik Hermsdorf sei es gelungen, einen modernen Prototyp einer dort entwickelten Stromspeicherzelle zu erhalten, die auf einheimischen Rohstoffen basiere und für die Stromspeicherung in Wohnhäusern der Region genutzt werden könne. Erst in diesem Jahr kam es direkt am Gebäude des Museums zu einem Erdrutsch, der auch einen Teil der dort platzierten Ausstellungsstücke begrub. Dies bedrohe nun nicht nur das Museumsgebäude, sondern auch den Lebensbereich der Kleinen Hufeisennase. Gegenwärtig sei man bemüht, eine Lösung zu finden, doch der Finanzbedarf gehe weit über die Möglichkeiten des Vereins hinaus.

In der alten Feuerwache bekommen bedürftige Menschen Kleidung, Haushaltsgegenstände und vieles Mehr umsonst. Foto: MobB e.V.

8. Menschen ohne bezahlte Beschäftigung - Hilfe und Selbsthilfe (MobB) e.V. Jena

Um in Not geratenen Menschen zu helfen und sie zur Selbsthilfe zu befähigen, gründete sich 2005 der Verein MobB. Neben niederschwelliger Sozialberatung werden Menschen mit geringem Einkommen auch kostenlose Besuche von Kulturveranstaltungen ermöglicht. Mit dem Umsonst-Haus leistet der Verein ebenfalls einen Beitrag zum Umweltschutz.

In der alten Feuerwache, die die Stadt Jena dem Projekt zur Verfügung stellt, sammelt der Verein alte Bücher, Haushaltsgegenstände sowie Kleidung und vieles Mehr, um diese dann kostenlos an bedürftige Menschen weiterzugeben. Grundgedanke des Vereins war es bereits zu Beginn, Müll zu reduzieren, aber auch der soziale Aspekt ist zentral für das Projekt.

Blick auf die Ruine Lobdeburg Foto: Lobdeburg-Gemeinde 1912 e.V.

9. Lobdeburg-Gemeinde 1912 e.V.

Nicht nur um den Erhalt der Ruine Lobdeburg kümmert sich der Verein, sondern ebenfalls um die Flora und Fauna der Umgebung. In den mehr als 110 Jahren Schaffenszeit hätten die Mitglieder über 5000 Bäume und Sträucher um die Burg herum gepflanzt und erhalten. Gemeinsam mit Schülern aus dem Einzugsbereich seien zudem Nistkästen gebaut und aufgehängt worden.

Mit Wegen und Aussichtpunkten leistet der Verein einen Beitrag zum Erhalt der Saalehorizontale. Bis heute werden diese vom Johannisberg bis zum Penneckental und bis in die Drackendorfer Flur durch die Mitglieder gehegt und gepflegt.

Nun sind unsere Leser gefragt: Wer soll den Vereinspreis gewinnen? Entscheiden Sie mit bei unserer Online-Abstimmung.