Vier Patienten werden am Jenaer Klinikum beatmet

Am Universitätsklinikum Jena werden (Stand Dienstag) fünf Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Vier davon sind schwer erkrankt und müssen beatmet werden, teilt eine Kliniksprecherin auf Nachfrage mit. Wie aus den Zahlen der Stadt Jena hervorgeht, ist davon ein Patient aus Jena, die weiteren wurden aus anderen Regionen am Universitätsklinikum aufgenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Auf der Datenbank „Divi-Register“ wird deutlich, dass in ganz Thüringen im Ernstfall über 1000 Intensivbetten verfügbar sind. Davon sind nach gestrigem Stand 622 belegt, darunter 38 durch Covid-19-Patienten. 24 am Virus erkrankte Patienten in Thüringer Kliniken müssen zur Zeit beatmet werden. Die Datenbank speist sich aus aktuellen Kapazitäts-Meldungen der Krankenhäuser in Deutschland.