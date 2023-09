Volksrock und Wettkampfspaß beim Kahlaer Stadtfest

Kahla. Marktbrunnenfest Kahla: Kinderspaß, Gabalier-Double und das feuchtfröhliche Rennen um ein Fass Bier.

Österreichisches Flair dröhnt am Dienstag, 3. Oktober, über den Kahlaer Marktplatz. Das Andreas-Gabalier-Double Tobi singt den Besucher „a Liad“ – und bestimmt noch einige andere Hits des Volks-Rock’n-Rollers. Der Auftritt ab 17.30 Uhr ist einer der Höhepunkte des jährlichen Marktbrunnenfestes am Tag der Deutschen Einheit.

Die Stadtverwaltung gestaltet den Markt der historischen Altstadt zu einer Tummelwiese für große und kleine Besucher. Mit der Eröffnung ab 11 Uhr durch Bürgermeister Jan Schönfeld führt MDB Events durch den Tag und begleitet musikalisch. Kinder können sich auf dem kleinen Jahrmarkt austoben und ausprobieren – so stehen Kinderkarussell, ein Bungee Trampolin, eine Monsterrodelbahn, Hau den Lukas und Entenangeln bereit, sagt Ines Heßler von der Stadtverwaltung. Ein Ballonmodellierer erfüllt die Wünsche der Kleinen.

Eimerchen um Eimerchen Wasser schöpfen und umfüllen vollbringen ab 14 Uhr die Kindergarten-Kinder des Kleinen Wasserlaufs. Alle drei Einrichtung – „Märchenland“, „Geschwister Scholl“ und „Tranquilla Trampeltreu“ – machen wieder mit, und natürlich gehen nur Gewinner aus den feuchtfröhlichem Spiel heraus. Anders als beim Großen Wasserlauf ab 16 Uhr, da müssen sich die teilnehmenden Vereine ordentlich ins Zeug legen, um den Gewinn abzugreifen: ein Fass Bier, gesponsert von der Grebenstein Haustechnik GmbH. Der BSG Chemie Kahla, der Feuerwehr-Verein und der Karnevalsclub Dohlensteen (KCD) haben Mannschaften aufgestellt. Der KCD habe im Vorjahr den Bürgermeister herausgefordert, selbst ein Team zusammen zu bringen, ob das geklappt hat? „Da lassen wir uns überraschen“, sagt Heßler.

Den Tag schließt ab 19 Uhr eine Kinderdisco mit anschließendem Fackelumzug ab.

Das Marktbrunnenfest am Dienstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr, ist kostenfrei. Empfohlene Parkmöglichkeiten sind am Grabenweg sowie Am Gries vorhanden.