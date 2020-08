Zuckerbahn-Strecke bei Dornburg-Camburg attraktiv für Radler

Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Wethautal sind am Mittwoch auf einer ungewöhnlichen Dienstfahrt: Sie radeln den neugebauten Radweg auf der Strecke der alten Zuckerbahn, der von Camburg bis Zeitz führt. Ihr Ziel, eine Inspektion des Radweges und Entscheidungen über mögliche Verbesserungen, etwa für die Sicherheit. Mit von der Partie waren immer auch Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Gemeinden am neuen Radweg, so wie Stadtrat Bernd Utow (vorn links) aus Camburg.