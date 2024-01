Aktuelle Meldungen aus dem Oberland

Polizeiliches Fazit zum Jahreswechsel

Bad Lobenstein. Im Saale-Orla-Kreis kam es zu einigen Einsätzen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. So brannte kurz nach 0 Uhr Am Weiher in Pößneck eine Hecke auf einer Länge von rund 20 Metern, nachdem Anwohner versehentlich eine Rakete fehlleiteten. Aufgrund von Streitigkeiten über das Abbrennen von Pyrotechnik nahe des Pößnecker Schützenhauses gerieten mehrere Personen zunächst verbal und anschließend körperlich aneinander. In der Folge waren mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen im Einsatz- es gab einen Leichtverletzten zu beklagen. In der Thomas-Müntzer-Straße in Neustadt an der Orla kam es zum Brand einer Gemeinschaftspapiertonne- durch das Feuer entstand Schaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Und offensichtlich durch Feuerwerksabfälle verursacht geriet eine Mülltonne In den Straßenäckern in Pößneck kurz vor 04 Uhr in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Hecke und den Zaun des Anwohners über; die Feuerwehr kam zum Einsatz. Auch in der Neustädter Straße in Pößneck kam es zur Detonation eines Betonmülleimers und darüber hinaus wurde am Mittelring in Oppurg durch Unbekannte ein Briefkasten gesprengt, sodass Sachschaden entstand.

Am Abend des Neujahrestages kam es in der Alten Bayerischen Straße in Bad Lobenstein schließlich noch zu einem Polizeieinsatz. Ein alkoholisierter Mann schoss in seiner Wohnung mehrmals mit einer Schreckschusswaffe umher. Da mutmaßlich auch Reizgasmunition zum Einsatz kam, erlitten der Betroffene sowie eine weitere, im Haus befindliche, Person Atembeschwerden. Der Verursacher kam anschließend ins Krankenhaus, gegen ihn wird aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt. Die Waffe mitsamt Munition wurde sichergestellt.

Wellness-Abend mit Sektempfang und Klavier-Musik

Am Donnerstag, den 4. Januar, möchte die Ardesia-Therme mit ihren Gästen auf das neue Jahr anstoßen und lädt ab 19 Uhr zum entspannten Wellnessabend in der Saunalandschaft ein. Ein besonderes Highlight an diesem Abend ist die Klaviermusik von Jürgen Hofmann aus Gotha. Der Pianist und Sänger macht Musik aus Leidenschaft, die zum Zuhören anregt und zwar von Barjazz über Rock/Pop bis hin zu aktuellen Charthits und Filmmelodien.

WALO informiert zu Fäkalienabfuhr

Ab sofort werden durch den Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (ZV WALO) in Wurzbach Fäkalien abgefahren. Der Zweckverband WALO bittet, die Zugänge zu den Kläranlagen zu gewährleisten und bei längerer Abwesenheit einen Termin, in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 6.45 Uhr und 12 Uhr, zu vereinbaren. Kontakt zur WALO unter: Telefon 036651 / 6 37 36.