Triptis. Vor 50 Jahren fand die erste Veranstaltung statt. Worauf Vereinschef Volker Brömel stolz ist.

Im Jahr des 50. Jubiläums des Kleintiermarktes in Triptis geht es wieder bergauf – nachdem die Pandemie und Geflügelgrippe viel Schaden anrichtete. „Wir werden sicher auch heute wieder gut 500 Besucher begrüßen können. Und das, obwohl nur Tauben, Kaninchen und Meerschweinchen zum Verkauf stehen“, schätzt Vorsitzender Volker Brömel vom Rassegeflügel-Zuchtverein 1892 Triptis und Umgebung am Samstag zum diesjährigen Märktesaison-Auftakt in Triptis optimistisch ein. Er zeigt gewisses Verständnis dafür, dass behördlicherseits die Hühner derzeit vom Handel ausgeschlossen sind, hofft dennoch auf eine baldige Änderung.