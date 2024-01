Pößneck. Drei Generationen der Familie Telle kümmern sich in Pößneck um Florales. Siegfried ist vor wenigen Tagen 90 geworden.

„Es läuft gut, wir können uns nicht beschweren.“ Diesen Satz hört man dieser Tage auch nicht oft. Gärtner Dieter Telle, 70, sagt ihn voller Stolz. Seine Tochter Bärbel, 39, ist die Floristin im Haus. Ihr Großvater Siegfried, der am Samstag 90 Jahre alt wurde, ist Gärtnermeister. Auch wenn es mit seinem Gehör nicht mehr ganz so klappt wie früher, das Pflegen der Blumenaufzucht kann er nicht lassen und gehört zu seiner großen Leidenschaft.

In den sechs Gewächshäusern, beheizt mit Öl, wuchern sie: die Alpenveilchen. Die sind das Markenzeichen der Pößnecker Gärtnerei. Seit je her, „eigentlich schon immer“, wie Dieter sagt, werden sie gezüchtet. Und auch das ist wie und je: Im Hause Telle sind noch die alten Rollen verteilt, „die Frauen verkaufen, die Männer sind im Gewächshaus“, sagt Dieter schmunzelnd.

Solange der 70-Jährige noch könne, solange ziehen sie ihre Veilchen aus Samen hoch. Auch Pelargonien. Man hat den Eindruck: Frische Luft und Pflanzenzucht scheint jung zu halten.

Denn seit der erste Block in Pößneck-Ost erbaut wurde, sagt Dieter, hat er jeden Samstag seinen Stand mit frischen Blumen dort aufgebaut. Zuerst im Wohngebiet, seit langen Jahren aber schon im Malmsgelänge, zwischen dem Rewe-Center und Autohaus Teichmann.

Zum Wochenendeinkauf ein Strauß voller Blumen ist sicherlich nie verkehrt. Und: Sonn- und feiertags kann man auf dem Weg zum Festtagsbraten mal schnell in der Neustädter Straße halten, um einen blumigen Gruß mitzubringen. Wo gibt’s das sonst noch, außer an der Tankstelle?

„Früher hatten wir auch am Nachmittag auf, aber das schaffen wir nicht mehr, nur noch Sonntagfrüh“, sagt der Gärtnerei-Besitzer, deren Zwillingstöchter Floristinnen sind. Die eine ist auf dem väterlichen Hof tätig, die andere in Saalfeld. Was im Trend ist: „Schnittblumen“, sagt er, der zur politischen Wende das Familienunternehmen vom Vater Siegfried bekam.

Hier geht‘s lang. © Funke | Marcus Cislak

Heidekraut wuchs

Mit seinen 90 Jahren zupft er die winzigen Veilchen noch mit aus, jetzt am Montag erst. Der in Arnstadt Geborene erzählt, dass seine Eltern, ebenfalls Gärtner, damals eine eigene Gärtnerei mit Grundstück suchten. „Denn sie waren ja nur eingemietet“, begründet Siegfried. Einem Herrn Müller habe die 1902 erbaute Gärtnerei in Pößneck gehört, die aus Altersgründen zum Verkauf stand. Hauptsächlich Erika beziehungsweise Heidekraut habe man damals gezogen.

Durchgängig habe man im Zweiten Weltkrieg aufgehabt, weiß er noch. „Mein Vater wurde nicht eingezogen, weil er im Ersten Weltkrieg einen Knöcheldurchschuss hatte.“ Die Gewächshäuser habe man nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur umgebaut, Siegfried Telle wurde Gärtner, machte seinen Meisterabschluss. Und übernahm um 1960, so genau weiß er es nicht mehr, die väterliche Gärtnerei. Was verkaufte man damals so? „Na, das, was man anbaute. Blumen und Gemüse. Kohl zum Beispiel, Astern, Löwenmaul, Zinnien.“

Mit Koks und Kohle heizte man die Gewächshäuser, die damals noch aus Holz waren, erinnert sich der 70-Jährige. „Das war richtig harte Arbeit, vorallem dreckig“, sagt er lachend. Jedenfalls wurde ihnen mit dem Zusammenbruch der DDR und ihrer Wirtschaft Metallenes für die Gewächshäuser angeboten. Die Familie nahm es gern an. Und ließ noch die Heizung umbauen, Gasleitungen zu verlegen, sei zu teuer gewesen. Eine ölbasierte Heizung wurde es. Zufrieden sei er bis heute damit, „weil ich Öl kaufen kann, wenn‘s billig ist“, erklärt der 70-Jährige.

Ab dem Frühjahr bauen sie Freilandpflanzen an - unter anderem Sommerastern, Sonnenblumen, auch Kürbisse. Und Schnittblumen machen einen Großteil des Geschäftes aus. Ein Mal wöchentlich hält ein Laster aus Holland in der Neustädter Straße. „Das wächst dort übrigens nicht alles mehr, wie man landläufig glaubt. Nein. Die kaufen auch nur zu. Von der ganzen Welt kommen die Blumen“, weiß der Chef. Man kann gewiss sein: Florales wird es im Shop der Gärtnerei noch lange geben.