Auszeichnung für engagierte Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis

Schleiz/Bad Lobenstein/Pößneck/Harra/Moßbach Während einige schon geehrt wurden, steht es einem bekannten Schleizer noch bevor

Es gibt Menschen, die sich aus freien Stücken und unentgeltlich engagieren. Sie helfen, retten, pflegen, organisieren und unterstützen in den verschiedensten Bereichen. Deshalb soll der internationale Tag des Ehrenamtes, am 5. Dezember, ein Zeichen setzen. Ausgewählten Personen werden aus diesem Anlass verschiedene Auszeichnungen verliehen. Darunter sind auch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler aus dem Saale-Orla-Kreis.

Einer von ihnen ist Hartmut Jacobi aus Schleiz. Ihm werden am Montagabend der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und Sozialministerin Heike Werner (Die Linke), den Ehrenbrief des Freistaats Thüringen überreichen. Jacobi sei schon als Jugendlicher dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) beigetreten und habe sich als Jugendsanitäter und Rettungsschwimmer engagiert. Später machte er seine Leidenschaft zum Beruf und übernahm nach seinem Studium als Rettungsdienstmanager wichtige Funktionen beim DRK. Im Katastrophenschutz erfüllt er seit 2007 die umfangreichen Aufgaben als Zugführer im Betreuungsdienst. Zu seinem Aufgabengebiet gehörte ebenso die rettungsdienstliche Absicherung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen sowie die Einsatzleitung bei Rennveranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck oder dem großen Festival an der Bleilochtalsperre. Bei zurückliegenden Hochwasserereignissen sowie bei der Aufnahme von Geflüchteten sammelte Hartmut Jacobi unentgeltlich Sachspenden und organisierte die Übergabe an die Betroffenen.

Aktiv in unzähligen Organisationen

Jacobi ist Vorsitzender der Verkehrswacht Schleiz-Bad Lobenstein e.V. und Mitglied der Wasserwacht. Die Jugendarbeit sei ihm ein besonderes Anliegen. Mit den Angeboten „Sicher zur Schule“ und „Aktion junge Fahrer“ sollen Kinder und Jugendliche in Schleiz und Bad Lobenstein für die täglichen Anforderungen im Straßenverkehr fit gemacht werden. Ebenso kümmert er sich in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Wasserwacht um die Nachwuchsgewinnung. Er war Initiator und Vorsitzender des Arbeitskreises zum Erhalt des Krankenhauses Schleiz, organisierte Demonstrationen zum Erhalt des Krankenhauses und machte unablässig auf die Bedeutung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung aufmerksam. Inzwischen ist Hartmut Jacobi Mitglied im Krankenhaus-Beirat.

„Das freiwillige bürgerschaftliche Engagement ist das Kernstück unserer Zivilgesellschaft. Wir können stolz sein auf das großartige Tun von über 750.000 Thüringerinnen und Thüringern, die uns tagtäglich vor Augen führen: Jeder Tag des Jahres ist ein Tag des Ehrenamtes“, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow. Insgesamt elf Ehrenbriefe werden verliehen.

Hartmut Jacobi auf dem SonneMondSterne-Festivalgelände in Saalburg. Foto: Peter Cissek / Funke Medien Thüringen

Viele Jahre in Vereinen aktiv

Ihre Auszeichnung bereits erhalten, haben vier Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis bereits vor ein paar Tagen in Erfurt. Zum 18. Mal hat die CDU-Landtagsfraktion am vergangenen Mittwoch 45 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Freistaat ausgezeichnet. Auf Vorschlag des Landtagsabgeordneten Christian Herrgott erhielten Gisela Krößel aus Moßbach, Elke Grimm aus Bad Lobenstein, Marcus Thalmann aus Pößneck und Helmut Wirth aus Rosenthal am Rennsteig die Ehrenamtsauszeichnung für ihr Engagement.

Gisela Krößel ist seit 2009 ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Moßbach und seit vielen Jahren geschätztes und aktives Mitglied in den gemeindlichen Vereinen. Sie erfahre aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes hohe Anerkennung und handle stets nach dem Motto: „Geht nicht, gibt es nicht.“

Nicht zufällig sorgte der gemischte Chor „Dreiklang“ aus Bad Lobenstein für die musikalischen Beiträge bei der Preisverleihung. Denn deren Leiterin Elke Grimm ist ebenfalls eine der Ausgezeichneten. Sie leite seit mehr als 25 Jahren den Chor mit hoher Aufopferungsbereitschaft sowie Begeisterung und habe die Auftritte zu einem festen Bestandteil der kulturellen Landschaft in der Region etablieren können.

Vereinsarbeit geprägt und verändert

Als Vorsitzender des „MSC Pößneck e.V.“ ist Marcus Thalmann seit 2012 tätig und gestaltet das Vereinsleben maßgeblich mit. Der Verein hat derzeit 191 Mitglieder und sei für seine Vielfalt an Veranstaltungen bekannt. Thalmann halte alle zusammen und habe einige neue, junge Mitglieder gewinnen können.

In Harra habe sich Helmut Wirth seit vielen Jahren verdient gemacht. Als Bürgermeister nach der Wiedervereinigung und späterer Vorsitzender der VG Saale-Rennsteig habe er die Region auf Jahre geprägt. In den vergangenen Jahren leistete er besonders viel ehrenamtliche Arbeit in und um die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Als Wanderwegewart zeige er vollen Körpereinsatz für eine touristische Entwicklung der Region. Sein Herzensprojekt sei die Arbeit im Heimatmuseum Harra.

„Alle haben sich in ganz besonderer Weise für die Gesellschaft verdient gemacht. Ohne die Vielzahl der Ehrenamtlichen würden in unserer Region viele Leistungen und Angebote nicht erbracht werden. Ihr Engagement ist beispielgebend und verdient besondere Würdigung. Daher spreche ich allen ehrenamtlich Tätigen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz aus“, erklärt Christian Herrgott.