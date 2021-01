Beteiligung war für Triptis ein „Glücksfall sondergleichen“

Triptis. Zur Teilnahme am EU-geförderten Projekt „Kulturweg der Vögte“ kann der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott nach dessen offiziellem Ende nur eine positive Bilanz ziehen. Mehr noch: „Sie war ein Glücksfall sondergleichen“, sagt er. Teil eines Netzwerks von 150 Sehenswürdigkeiten zu sein, das in Thüringen, Bayern, Sachsen und Tschechien angesiedelt ist, könne man nur als Gewinn ansehen.

„Quantitativ wird sich nicht messen lassen, inwiefern Touristen uns genau wegen der Beteiligung an diesem Projekt besuchen“, weiß er. Man könne nicht nur eine Sache tun und erwarten, dass daraufhin viele Menschen kommen – im Tourismusbereich sei es genau andersherum. „Du musst 1000 Dinge tun, um einen mehr zu erreichen“, erklärt Jan Wißgott. Es sei die Gesamtheit von Sehenswürdigkeiten und Angeboten, die jemanden veranlassen würden, in eine Stadt oder Region zu reisen. Er könne sich beispielsweise vorstellen, dass ein Besucher von Schloss Burgk, das ebenfalls zum Netzwerk gehört und naturgemäß eine größere Strahlkraft hat, über den dort beworbenen „Kulturweg der Vögte“ auf Triptis aufmerksam wird.

Buch zum Projekt wird bald in der Stadtbibliothek zur Verfügung stehen

Im Rahmen des „Kulturwegs der Vögte“, der ein imaginärer Weg ist und stärker auf die historische Bedeutung der Vögte in unseren Breiten aufmerksam machen will, wurden für die Stadt speziell zugeschnittene Flyer in Deutsch, Tschechisch und Englisch angefertigt. An den mittelalterlichen Stadtbefestigungen sowie dem Rundschloss in Oberpöllnitz werden zudem zeitnah Schilder mit entsprechenden Informationen angebracht. „Über einen QR-Code können Interessierte dann noch eine Adresse erfahren, an der sie weitere Informationen bekommen können“, erläutert Jan Wißgott.

Das Buch „Der Kulturweg der Vögte – Entdeckungsreisen durch das Vogtland der Vormoderne“, das zum Abschluss des Projektes kürzlich erschienen ist, sei ein zusätzlicher Gewinn, denn es beinhalte fachlich fundierte Informationen - wiederum in drei Sprachen. Geschrieben wurde es von Christoph Fasbender, der als Professor für deutsche Sprach- und Literaturgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit an der TU Chemnitz arbeitet und dem Kulturweg-Projekt schon seit vielen Jahren treu ist. Ein Exemplar wird bald in der Triptiser Stadtbibliothek zur Ausleihe bereitstehen, ein weiteres wird in einem Bücherregal im Büro des Kulturamtsleiters Platz finden.