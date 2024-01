Busse demoliert: Unbekannte hinterlassen im Saale-Orla-Kreis mehr als 50.000 Euro Schaden

Pößneck Die Polizei ermittelt im Saale-Orla-Kreis aufgrund mehrerer Straftatbestände. Unbekannte haben an einem Busdepot gewütet und hohen Schaden hinterlassen.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben Randalierer in Pößneck erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sind am Busdepot in der Naßäckerstraße insgesamt sechs Busse demoliert worden. Demnach wurden im Zeitraum zwischen Mitternacht und 2 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte mehr als 40 Scheiben der abgestellten Busse beschädigt bzw. eingeschlagen.

Die Polizei sicherte Spuren und stellte dabei fest, dass die Beschädigungen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand herbeigeführt worden seien. Durch die Aktion entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Es werde aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0002955 unter 03672-4171464 an die KPI Saalfeld.

