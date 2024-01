Das schaffen nicht viele: 40 Jahre im Chor in einem Dorf im Saale-Orla-Kreis

Remptendorf In Remptendorf würdigt der örtliche Männerchor sein Mitglied Achim Scherf

Der Männerchor Remptendorf 1843 e.V. ehrte vor wenigen Tagen eines seiner Mitglieder für seine langjährige Tätigkeit. Im Vereinshaus des Ortes gestalteten die Sänger des Chores unter Leitung von Nina Reinhard und anderen Akteuren für die Senioren einen bunten vorweihnachtlichen Nachmittag, schreibt Vereinsmitglied Thomas Hofmann. „Die schon seit vielen Jahren zur Tradition gewordene Veranstaltung fand unter den Gästen viel Anklang“, heißt es.

Den öffentlichen Auftritt nahm man zum Anlass, um dem Sänger Achim Scherf für seine 40-jährige Chormitgliedschaft zu gratulieren. Die Vereinsvorstände Reinhard Telle und Tino Ecke überbrachten die besten Wünsche und -reichten dem Geehrten Blumen, Ehrenurkunde und -nadel.

Familientradition verpflichtet

„Singen hält gesund und macht Freude! Deshalb möchte ich noch viele Jahre im Chor mitsingen“, versprach der rüstige Rentner Scherf. „Durch meinen Beruf als Dachdecker in der gleichnamigen damaligen Remptendorfer Dachdeckerfirma, wo besonders in den Sommermonaten viel Arbeit auf uns wartete, bin ich erst im Alter von 41 Jahren in den Chor eingetreten. Mit besonderem Stolz erfüllt mich die Tatsache, dass ich in dritter Generation im Männerchor mitsinge. Schon mein Vater und Opa sangen im Chor“, so Scherf weiter. Zu tun gibt‘s genug: In seiner Freizeit spielt er auch Tischtennis.

„Eine solche Auszeichnung ist für uns nicht alltäglich. Deshalb freuen wir uns über diese Ehrung und hoffen, dass auch junge Menschen zu unserer Singstunden findet. Am Dienstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr im Remptendorfer Vereinshaus ist es wieder soweit“, so Telle.