Die erste Blutspendeaktion des neuen Jahres und andere Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Triptis Wer im Orlatal den Landratskandidaten auf den Zahn fühlen will, hat bis zur Wahl mindestens zwei Möglichkeiten.

Die Gewerkschaften und die Landratswahl

Der Deutsche Gewerkschaftsbund des Saale-Orla-Kreises veranstaltet am 8. Januar ein Landratskandidaten-Forum im Pößnecker Bilke-Saal. Beginn an dem Montag ist um 17 Uhr. Eingeladen sind Regina Butz, die als Parteilose für die SPD antritt, sowie Christian Herrgott (CDU) und Ralf Kalich (Linke). Von Uwe Thrum (AfD), der nicht eingeladen wurde, erwartet der DGB anscheinend keine qualifizierten Beiträge zur Diskussion mit dem Motto „Gute Arbeit und gutes Leben im Saale-Orla-Kreis“.

Entsprechende gewerkschaftliche Forderungen werden von Renate Sternatz, stellvertretende Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, zu Beginn der Veranstaltung vorgestellt. Die Gäste können dann den Kandidaten in einzelnen Diskussionsrunden im sogenannten Worldcafé-Format auf den Zahn fühlen.

„Bürgerdialog“ in Triptis

Zu einem „Bürgerdialog“ mit der parteilosen Landratskandidatin Regina Butz wird am Mittwoch, 3. Januar, in den Triptiser Felsenkeller eingeladen. Beginn ist 18 Uhr. Die Bewerberin um die Nachfolge von Landrat Thomas Fügmann (CDU) will ihr Programm erläutern und sich den Fragen interessierter Wählerinnen und Wähler stellen.

Blut spenden in Triptis

Zur ersten Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla im neuen Jahr kommt es am Dienstag, 2. Januar 2024, im Triptiser Vereinshaus. Freiwillige und gern auch wieder Erstspender sind in den Räumlichkeiten der Volkssolidarität am Platz der Jugend 1 in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr willkommen. Gefragt sind wie immer gesunde Frauen und Männer ab 18 Jahren.

Tagesfahrt zur Grünen Woche nach Berlin

Das regionale Nahverkehrsunternehmen Kombus veranstaltet am 20. Januar eine Tagesfahrt zur internationalen Grünen Woche nach Berlin. Zusteigen kann man an dem Samstag unter anderem in Pößneck (6.05 Uhr), Neustadt (6.20 Uhr) und Schleiz (5.50 Uhr). Die Tickets und nähere Informationen gibt es unter anderem online unter www.kombus-online.eu/erlebnistours. Die Grüne Woche findet vom 19. bis 28. Januar 2024 statt und ist die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.

Sozialladen in Pößneck

Der Sozialladen des Deutschen Roten Kreuzes Saale-Orla in der Saalfelder Straße 2 in Pößneck ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr geöffnet. Sozialhilfeempfänger, Alleinerziehende, Rentner und Menschen in Not erhalten hier unter anderem gute gebrauchte Kleidung und Haushaltsbedarf. Nähere Vorab-Informationen gibt es unter Telefon 03647/4591102.

Weitere aktuelle Kurzmeldungen gibt es hier und auch hier.