Bei wesentlich besserem Wetter als befürchtet haben es sich nach Veranstalterangaben rund 22.000 Zuschauer am Sonntagnachmittag (23.02.2020) in Neustadt nicht nehmen lassen, den größten Faschingsumzug Ostthüringens zu feiern. Die Fuß- und Wagengruppen haben, wie immer organisiert von der gastgebenden Karnevalsgesellschaft Duhlendorf, eine Freiluftshow mit über 80 Bildern auf die Straßen der Orlastadt gebracht. Schon zum 66 Mal ziehen die Karnevalisten durch Neustadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die närrischen Zeichen stehen auf Sturm und Klimawandel

Die Thüringer Regierungskrise hatte augenscheinlich zwar keine der 52 angemeldeten Faschingsgruppen zum großen Karnevalsumzug am Sonntagnachmittag durch Neustadt aufgegriffen, aber dafür die Kassenbonpflicht. Mit dem Motto „Kaubonbon statt Kassenbon“ punkteten die 15-köpfige Truppe der Schluckspechte und Freunde. Denn die sammelten nach Aussage von Chef Marco Linke innerhalb von zwei Wochen 20.000 Zettel aus den umliegenden Supermärkten, zum Großteil aus Pößneck, wie der Neustädter leise zugab. „Mit 50.000 Tackernadeln haben wir die am Wagen befestigt“, sagt Linke. Ihm sei die Idee erst kürzlich bei einem Mittagessen gekommen. Mit Blasen an den Händen meinte er stolz, dass es „harte 14 Tage waren. Jeden Abend wurde getackert, was das Zeug hält.“

„Ich bin eigentlich kein Faschingsfan, aber ich bin trotzdem immer dabei“, sagte die Neustädterin Antje Olbrich. „Ich zolle mit meiner Anwesenheit meinen Respekt gegenüber den Gruppen und den Organisatoren, weil sie sich so viel Mühe geben und viel Arbeit hineinstecken. Und was soll ich sagen, Fasching gehört eben zu Neustadt dazu.“ Sie ist eine von dem Elferrat der Duhlendorfer Narren geschätzten 22.000 Besucher am Straßenrand. Und damit 3000 weniger als noch vor einem Jahr. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. „Wir haben etwa 1700 Umzugsteilnehmer, alle sind bestens gelaunt und vorbereitet auf den Regen und die Sturmböen“, so der Vizepräsident der Duhlendorfer, Jan Müller. Er habe wegen des Sturmtiefs Yulia weniger Besucher erwartet, „ich kann verstehen, wenn man bei dem Wetter zuhause bleibt.“ Und doch zeigte er sich sehr zufrieden und ist froh, dass der Umzug nicht abgesagt werden musste. Denn einige thüringer und nordrhein-westfälische Umzüge sind kurzfristig abgesagt worden. Polizeihauptkommissar Klaus Mergner sagte, dass er in Abstimmung mit dem Neustädter Ordnungsamt die Wagen kontrolliert habe. „Es musste wenig zurückgebaut werden, es sah alles soweit stabil aus“, resümierte er. Persönlich darauf angesprochen, ob er ein Faschingsmuffel sei oder nicht, antwortete er: „Nun ja, ich bin nicht der Faschingsgänger, ich bin eher geprägt durch die Einsätze zu den Veranstaltungen.“ Allerdings kenne er einige Polizeibeamte, die auf den Wagen mit feiern, andere die eben „aufpassen“. Es sei eben ein Geben und Nehmen. Gummi gaben hingegen die ehemaligen Prinzen von Duhlendorf, die mit ihrer Prinzenrolle und Manneskraft einen selbstgebauten Roller schoben. Auch Neustadts Bürgermeister Ralf Weise war unter ihnen und kommentierte gut gelaunt: „Wir betreiben aktiv Klimaschutz und fahren ohne Diesel.“ Irgendwo unter dem bergigen Aufbau des „Thunberg“ versteckt, war ein motorisiertes Gefährt zu finden. „Aber es ist alles mit Biodiesel betankt“, entschuldigte sich Henri Jensch von den De Füchse aus Neustadt. Der Berg-Wagen war gesäumt von klimafreundlichen Windrädern, und Greta grinste frech von oben herab. „Wir wollen endlich auch mal Greta hochleben lassen, weil doch so viel über sie geschimpft wird“, erklärt Jensch die Idee der Gruppe. „In Vorbereitung auf den Umzug haben wir uns schon wochenlang rein pflanzlich ernährt“, sagt er mit schelmischer Freude unter einer dicken Schicht Schminke im Gesicht. Ein Gutes hat das von stürmische Böen durchzogene Wetter: Es treibt die Windräder an. „Mir ist das Wetter wurscht, hier steppt einfach der Bär“, sagt die Freundin von Sandra Jahn, genannt Prinzessin Sandra I. vom Carnevalsclub Molbitz (CCM). Beide stehen am Straßenrand und amüsieren sich prächtig. Die Prinzessin der 57. Session, also vor zwei Jahren, steckt in einem bunten Pfauenkostüm. Wieso ist sie nicht auf dem Wagen des CCM? „Ich hüpfe vielleicht nachher hoch, weiß ich noch nicht“, und ergänzt auf die Frage nach dem Bräutigam: „René II. ist irgendwo da hinten“, schreit sie schulterzuckend durch das Dröhnen der Musik hindurch. Schnell drehte sie sich um, denn die Mause Raniser kommen mit ihrem hydraulisch-hüpfenden Wagen vorbei und „reißen Neustadt ab“, wie Sebastian Buschold schon gut angeheitert skandierte.