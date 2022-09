Ein machtvoller Gesang

Marcus Cislak findet, dass Musik ein Kitt unserer Gesellschaft ist.

Man muss kein Instrument beherrschen, um sich musikalisch zu betätigen. Die eigene Stimme reicht da völlig aus. Das lernt man, wenn man sich traut, in einen Chor hineinzuschnuppern. Es ist eine Form, eine sehr lebendige Form, um Gemeinschaft zu erleben.

Jahrzehnte lang überdauern die dort geknüpften Freundschaften, wie es scheint dauern diese Verbindungen über den Tod hinaus, wage ich die kühne Behauptung. Man erinnert sich an diesen und jenen. Oder besucht Gesangsfreunde, die körperlich nicht mehr in der Lage sind, an Übungsstunden teilzunehmen. Ein Chormitglied vom Schlettweiner Gesangsverein sagte, die Geburtstagsständchen gehören zum festen Ritual und werden sogar in Altersheimen zelebriert. Dann stehen die Türen weit auf und jeder Bewohner kann mitlauschen und sich am Liedgut erfreuen.

Gemeinsam musizieren verbindet. Und auch anderen eine Freude zu bereiten, das verbindet. Das ist ein Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält – in hellen wie dunklen Stunden. Lassen Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, alle gemeinsam das machtvolle Intonieren von Textzeilen feiern. Und dazu wird zum Chortreffen im Pößnecker Bergschlösschen Gelegenheit sein.

Gesangsverein Schlettwein freut sich: Der 140. Geburtstag rückt näher