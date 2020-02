Fans im Dire Straits-Fieber in Pößneck

Die Begeisterung für Tribute-Bands ist längst in Pößneck angekommen. Nachdem bereits einige Künstler im Schützenhaus zu ihren Ehren kamen, überzeugte am Sonnabend die Formation „Brothers in Arms“.

Die 2002 gegründete Gruppe, der Musiker aus verschiedenen Teilen Deutschlands angehören, hat sich der Musik der Dire Straits angenommen. Die 1977 von Mark Knopfler und dessen Bruder David gegründete Band hat sich zwar nie offiziell aufgelöst. Allerdings fand 1995 der letzte Auftritt statt. Seitdem ist Sänger und Gitarrist Mark Knopfler auf Solopfaden unterwegs. Bei „Brothers in Arms“ schlüpft der Norddeutsche Andreas Leisner in seine Rolle. In Pößneck erledigte er diesen Job ausgezeichnet und wurde hier von vier Musikern unterstützt. Saxofonist Kai Liedtke ist nur bei den sogenannten XL-Shows aktiv. Eine solche Show war der Auftritt am Sonnabend in jeder Hinsicht. Die Musiker zelebrierten zweieinhalb Stunden reine Spielzeit. Zwei Mal das Original gesehen hatte nach 1989 Schützenhaus-Besucher Bernd Spindler. „Original ist Original. Aber sie machen ihre Sache sehr gut“, fand der Herschdorfer, während Michael Beutel den Künstlern bescheinigte: „Handwerklich ist das top.“

Alle Welthits der Band gespielt

Das Konzert fand vor ausverkauften Stühlen auf den Sitzplatzreihen statt. Viele Besucher nutzen das Angebot, die Veranstaltung im Stehen zu verfolgen, sodass der Saal restlos gefüllt war. „Brothers in Arms“, die nach dem gleichnamigen Titel der britischen Vorbilder benannt worden sind, spielten alle Welthits. Dem Lied „Brothers in Arms“ folgten als Zugaben „Money for nothing“ und als einziges Instrumentalwerk „Going home“, ein Stück aus Mark Knopflers Solokarriere. Die schwierige Spieltechnik des Briten, der seine Gitarre ohne Plektrum anschlägt und aus dem Instrument in rasanter Geschwindigkeit die markanten Töne entlockt, beherrschte Leisner ebenso wie die Stimme Knopflers. Große Übereinstimmung mit dem Vorbild gab es auch bei der Optik des Deutschen.