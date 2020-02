Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freudentränen in Pößnecker Abgeordnetenbüro

In einer Zeit, in der es der Thüringer Politik nicht an unerwarteten Ereignissen mangelt, ist dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler am Mittwoch in Pößneck eine ausgesprochen positive Überraschung gelungen, die dennoch in Tränen mündete.

Es handelte sich um Freudentränen einer Schülerin aus Triptis, die bald ein Jahr in den USA verbringen wird. Denn Anja Huber von der Gemeinschaftsschule „Am Morgenberg“ hat sich erfolgreich um ein Stipendium im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) beworben. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des Kongresses der Vereinigten Staaten. Dieses ermöglicht Schülern und jungen Berufstätigen beider Nationen seit 1983 ein Austauschjahr im jeweils anderen Land. Die 17-Jährige wusste noch nichts von ihrem Glück, als sie am Mittwochnachmittag in das Pößnecker Wahlkreisbüro von Albert Weiler kam. Unter dem Vorwand, noch ein paar Fragen zu ihrer Bewerbung klären zu wollen, lotsten Weiler und Hubers eingeweihte Mutter, Antje Müller-Huber, die Schülerin nach Pößneck. Die einzige Frage, die der Bundestagsabgeordnete sogleich an Anja Huber richtete, lautete dann: „Willst du überhaupt noch fahren?“ Die glücklichste Person, die es gibt Sie bestätigte dies und war anschließend völlig überrumpelt, als Weiler ihr unumwunden mitteilte, dass er sich als Pate für sie entschieden habe: „Dann fährst du!“ Nach einem ungläubigen Blick und einige Freudentränen später sagte Anja Huber, das mache sie zur „glücklichsten Person, die es gibt“. Die Geheimnistuerei von Mutter und Politiker kommentierte sie mit einem grinsenden „Ihr seid fies. Das hat mich voll nervös gemacht.“ Weiler erläuterte seine Erwartungen an die künftige Juniorbotschafterin des Wahlkreises: „Es freut mich, dass du dich freust, aber ich erwarte von dir, dass du den Wahlkreis und Deutschland würdig vertrittst.“ Es sei wichtig, dass auf diese Weise positive Ergebnisse erzielt würden, denn auch wenn das Programm schon lange bestehe, gebe es Momente, in denen die weitere Finanzierung durch beide Staaten auf der Kippe stehe. Weiler macht deutlich, für wie wichtig er die Jugendverbindung der Völker hält – nicht nur über den Atlantik hinweg. Er habe sich auch für einen Schüleraustausch zwischen Armenien und Deutschland eingebracht und sei auch mit Russland im Gespräch, führt Weiler aus. Der Austausch unter jungen Leuten sei wichtig für die internationale Verständigung. Klare Regeln für PPP-Austausch Für den PPP-Austausch gelten strenge Regeln. Pro Jahr werden die Kontingente auf die Bundesländer verteilt. Bei nur 175 Plätzen für deutsche Schüler sei es wichtig, als Pate einem geeigneten Juniorbotschafter diese Chance zu ermöglichen, betont der Abgeordnete. Vier Schüler seien ihm von der verantwortlichen Agentur in der engeren Auswahl vorgeschlagen worden. Weiler sah sich die Kandidaten an und traf sich auch mit Eltern, den neben den Noten und charakterlichen Aspekten komme es auch darauf an, dass die Eltern tatsächlich einverstanden sind. Denn über das Austauschjahr hinweg ist es den Stipendiaten nicht gestattet, Besuch von den Eltern aus der Heimat zu empfangen. Sie sollen sich so vollständig in der US-Schule und dem Alltag in den Gastfamilien integrieren. Auch den Bundesstaat oder gar den Schulort darf sich Anja Huber nicht etwa aussuchen. Das wird vorgegeben. Im persönlichen Gespräch habe sich Albert Weiler von der Reife der Schülerin überzeugt, ein Aufsatz gab Aufschluss über ihre Englischkenntnisse. „Sie ist ein offener Mensch und begeisterungsfähig. Sie steht hinter dem, was sie sagt“, begründete er seine Entscheidung für die 17-Jährige. „Es hat mich schon immer in die USA gezogen“, sagte die strahlende künftige PPP-Stipendiatin.