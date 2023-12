Geschenkideen, Märchennachmittag, Weihnachtsmarkttrubel: Unsere Top-5-Veranstaltungstipps für das Wochenende im Saale-Orla-Kreis

In den nächsten Tagen lockt ein bunter Strauß an Veranstaltungen auf Plätze sowie in Säle, Kirchen und Museen der Gemeinden und Städte des Saale-Orla-Kreises. Das sind unsere Empfehlungen:

1. Festlicher Ausklang des Jubiläumsjahres

Für einen festlichen Ausklang des Jubiläumsjahres, mit welchem das 20-jährige Bestehen der Stadt Saalburg-Ebersdorf begangen wurde, wird am Wochenende ein besonderer Weihnachtsmarkt organisiert. Den Auftakt bildet am Freitag, 15. Dezember, ein Chorkonzert, das ab 19 Uhr in der Marienkirche zu hören ist. Ein Markttreiben steigt am Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr auf dem Burgplatz.

2. Weihnachtsmarkt mit Märchenaufführung

Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt wird am Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr in Regie des Carnevalsclubs Schlettwein rund um das Bergschlösschen in Pößneck-Schlettwein gefeiert. Höhepunkt des Nachmittages ist wie seit Jahren die Märchenaufführung des Dornröschenclubs aus dem Orts- und Stadtteil. Dieses Mal beziehungsweise ab 15 Uhr spielen engagierte Eltern „Die Prinzessin auf der Erbse“. Die Inszenierung frei nach Hans Christian Andersen ist auch am Freitag, 15. Dezember, ab 15.30 Uhr im Saal des Bergschlösschens zu erleben.

3. Adventskonzert in der Stadtkirche

Zu einem Adventskonzert wird am Sonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr in die Gefeller Stadtkirche eingeladen. Mitwirkende sind der Kirchenchor Gefell-Hirschberg-Langgrün, der Posaunenchor, Julia Hoppe und Ute Henke, ein Instrumentalkreis sowie Stefan Feig an der Orgel. Neben weihnachtlicher Chor- und Instrumentalmusik erklingen zwei Abschnitte aus Bachs Weihnachtsoratorium.

4. Was früher auf dem Gabentisch lag

„Oh du Fröhliche“ lautet das Motto der aktuellen Sonderausstellung im Triptiser Stadtmuseum, die eine Auswahl von „Geschenken aus einer anderen Zeit“ vorstellt. Es ist mitunter erstaunlich, was Kinderaugen einst zum Leuchten brachte. Gäste sind am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr willkommen.

5. Weihnachtsaktion im Heimatmuseum

Am Sonntag, 17. Dezember, lädt der örtliche Museumsverein in das Heimatmuseum Harra ein. Beginn des Begegnungsnachmittages im Advent ist um 14 Uhr. Im alten Küchenofen werden Plätzchen gebacken. Die Gäste können zudem mit einem feinen Weihnachtsmärktchen rechnen.