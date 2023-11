Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck: Schnuppertag mit Sahnehäubchen

Der Weiße Turm und das Gymnasium sind ein beliebtes Pößnecker Fotomotiv. Am Sonnabend sind Gäste in beiden historischen Gebäuden willkommen.

Pößneck. Womit Viertklässler aus Pößneck und Umgebung mit ihren Eltern zum Tag der offenen Tür rechnen können.

Genau 526 Schüler besuchen zurzeit das Gymnasium Am Weißen Turm in Pößneck. In etwa genau so viele Schützlinge würden die vierzig Pädagogen um Schulleiter Steffen Heerwagen gern auch zu Beginn des nächsten Schuljahres zum Unterricht begrüßen. Drei gute fünfte Klassen sollen es wieder werden.

Auf dem Weg zu diesem Ziel wird am Sonnabend, 25. November, zum diesjährigen Schnuppertag des Gymnasiums Am Weißen Turm eingeladen. Im sanierten historischen Gebäude am Oberen Graben werden Schüler und ihre Eltern, aber auch sonstige Interessierte in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr erwartet.

„Ganz besonders willkommen sind die Viertklässler“, sagt Beratungslehrerin Christiane Weise in einem Ausblick auf die sorgfältig vorbereitete Veranstaltung. Zum Einzugsgebiet des Gymnasiums gehören die beiden Pößnecker Grundschulen sowie jene aus Knau, Krölpa, Langenorla, Neunhofen und Ranis.

Motivierende Eindrücke vom künftigen Unterricht

Die Kleinen werden im Foyer von Schülerlotsen empfangen und durch das gesamte Haus geführt, wo man an insgesamt zehn Stationen motivierende Eindrücke vom künftigen Unterricht bekommen kann.

Schulleiter Steffen Heerwagen. Foto: Marius Koity / OTZ-Archiv

Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen derweil bei den Informationsveranstaltungen die Schulbank drücken, die gegen 9.15 Uhr und um 10.30 Uhr beginnen sollen.

Auf die Fragen der Mütter und Väter sind die Schulleitung und das Kollegium schon gespannt.

Sonderausstellung und Chorprobe

In einer Sonderausstellung werden beispielhafte Schülerarbeiten präsentiert, die in den vergangenen Jahren von Kindern und Jugendlichen aller Klassenstufen bei verschiedenen Gelegenheiten geschaffen wurden.

In der Aula kann einer offenen Chorprobe für das Weihnachtskonzert gelauscht werden, welches an gleicher Stelle am 8. Dezember um 18 Uhr zur Aufführung kommen soll.

Quasi das Sahnehäubchen des Schnuppertages ist die Möglichkeit, einmal den 30,3 Meter hohen schulnamensgebenden Weißen Turm zu besteigen. Bis zur Aussichtsplattform sind nur 125 Wendeltreppenstufen zu bewältigen.