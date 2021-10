Im Neustädter Augustinersaal wird’s am Mittwoch wild

Neustadt. Herbstferien-Lesung mit der Kinderbuchautorin Verena Zeltner aus Neustadt-Neunhofen unter dem Motto „Das coole Leben der Frischlinge“.

Am Mittwoch, 27. Oktober, „wird es wild im Neustädter Augustinersaal, sauwild“. Das verspricht die Stadt Neustadt und kündigt eine Herbstferien-Lesung mit der Kinderbuchautorin Verena Zeltner an. Unter dem Motto „Das coole Leben der Frischlinge“ erzählt die Schriftstellerin aus dem Ortsteil Neunhofen von den Abenteuern kleiner Wildschweine, und zwar altersgerecht für Kinder, die in die 1. und 2. Klasse gehen, von 9.30 bis 10.30 Uhr und für die etwas größeren Dritt- und Viertklässer in der Zeit zwischen 11 bis 12 Uhr.

„Wildschweine haben ja im Allgemeinen keinen guten Ruf, jedenfalls bei uns Menschen“, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt. „Dabei sind sie doch, wie die Frischlinge von ihrer Mama erfahren, die klügsten Tiere der Welt.“ Statt Lesen und Schreiben lerne der Wildschweinnachwuchs, wie man die Jäger austricksen könne. Ganz nebenbei würden die neugierigen Kinder erfahren, wie wichtig Wildschweine für unseren Wald seien.

Der Eintritt zu den beiden Lesungen ist frei. Wegen der begrenzten Zahl der Plätze wird um eine Anmeldung in der Touristinformation, Telefon 03 64 81/8 51 21 oder der Stadtbibliothek, Telefon 03 64 81/ 2 29 01, gebeten.